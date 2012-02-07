Özdemir: Uluderelilerin tek isteği faillerin bulunması

T24- TBMM Uludere İnceleme heyetinin CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir, Uludere'de annelerin çok tepkili olduğunu belirterek "Tek beklentilerin bir an önce faillerin bulunması" dedi. Uluderelilerin çok büyük acı yaşadığını kaydeden Özdemir, “Aileler, cesetlerini el yordamıyla buluyorlar. Kıyafetlerinden kimin kim olduğunu çıkarmışlar” diyen Özdemir, “Cesetleri heybelere koyarak taşıyorlar. Kafa, kol, bacak hepsini tek tek biraraya getiriyorlar. Böyle bir acı olabilir mi” diye konuştu.

Özdemir Uludere incelemesini T24’e değerlendirdi. Hayatını kaybeden çocukların bazısının ‘ bir başkasının katırıyla kaçağa gittiğini söyledi. Özdemir’e göre anneler çok tepkili. Faillerin bulunmasından başka bir beklentileri yok.







‘İstihbarat psikolojik saplantı’



CHP’li Özdemir, terör örgütünün konuşmalarının dinlendiğini söyledi. Bölge, kısa mesafeli telsizlerleyakın uzaklıktaki konuşmaları dinliyor, İmralı konuşmaları ise büyük telsizlerle yapılıyor. “ İstihbarat bilgileri psikolojik saplantı haline gelmiş. Baskın yapılacak ya da bölgeden geçiş yapılacak beklentisi var” diyen Özdemir, Heronların, olay gününü kaydeden görüntülerinin bazı askeri yetkililer tarafından izlendiğini söyledi.







PKK ile köylüler nasıl ayırt ediliyor



Heron görüntülerinin nasıl okunduğu bilgisininverildiğini söyleyen Özdemir, “ İnsan dikey, hayvan yatay çizgi olarak görünüyormuş. PKK’nın katır sayısı az, insan sayısı çok oluyormuş”.







‘Bizim çocuklarımızı bombalıyorlar’



Tugay Komutanlığının Uludere ve Gülyazı köylüleriyle iyi diyaloglarının bombalama faciasından sonra bozulduğunu, askerin bundan çok üzüntü duyduğunu anlatan Özdemir, “ Komutanlık, vatandaşların ‘bizim çocuklarımızı bombalıyorlar. Kesin bu bombaları’ şikayetleri üzerine olaydan haberdar oluyor”







55 dakikada 4 bomba



“ İlk bomba ile sonuncusu arasında 55 dakika var. 4 kez bombalıyorlar” diyen Özdemir, “ Bu bir sınır ötesi operasyon. Ankara’dan yazılı emir verilmesi gerekir”.