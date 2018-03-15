T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Özdemir Türklere yönelik saldırıları kınadı

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Almanya'daki Türklere ait cami, dernek ve işyerlerinin kundaklanmasını kınadı. Özdemir, "şiddete şiddetle karşılık verilemeyeceğini" söyledi.

15 Mart 2018 13:40

Yeşiller Partisi'nin eski eş başkanı Cem Özdemir, Türklere ait cami, işyeri ve derneklere yönelik kundaklama olaylarını kınadı.

Özdemir, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Protestosunu ülkemizdeki camileri ateşe vererek dile getirenler, eylemlerine son derece kötü de olsa ne Türkiye'nin Afrin'i işgal operasyonunu ne de insan hakkı ihlallerini gerekçe gösterebilirler” dedi.

Özdemir, "Alman topraklarında Kürtlerle yaşanan anlaşmazlıklarda şiddetin artabileceği" uyarısında da bulundu.

Her iki tarafa da anlaşmazlığı Almanya'ya taşımamaları çağrısında bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir "şiddet sarmalının ancak Türklerle Kürtlerin birlikte terörü kınamalarıyla önlenebileceğini" söyledi.

Faillerle ilgili sonuç alıcı bir soruşturma yürütülmesini talep eden Özdemir, şiddete şiddetle karşılık verilmesinin asla haklı gösterilemeyeceğini ve hangi siyasi kanattan olurlarsa olsunlar faillerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerini hedef alan Zeytin Dalı harekâtı, Almanya'daki Türklerle Kürtler arasında gerginliğe yol açmış ve son günlerde birçok cami ve Türklere ait diğer yerler ateşe verilmişti. Alman emniyeti kundaklama eylemlerinin radikal Kürtler tarafından düzenlendiği noktasından hareket ediyor.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yeşiller Partisi Milletvekili CemAlmanya TürklerePartisiCemTürklereAugsburger AllgemeineTürkiye AfrinKürtlerleAlmanyaTürklerle KürtlerinSuriyeYPGZeytin DalıAlmanya Türklerle KürtlerKürtlerAFP/AG HS &copy; Deutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24