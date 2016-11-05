Özdemir: Türkiye’de gerginliği Erdoğan artırıyor

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarını pekiştirmek için gerginliği artırmaya çalışmakla suçladı. Özdemir, Almanya Radyosu'na (Deutschlandfunk) bugün verdiği demeçte, "Türkiye'nin İslam-Türk diktatörlüğüne dönüşme yönünde ilerleyen bir ülke olduğunu” söyledi. Özdemir, gerginliği artırarak, halk arasında ülkenin tehlikede izlenimi bulunduğu yaratmanın Erdoğan'ın izlediği bir strateji olduğunu savundu.

15 Temmuz darbe girişimini ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Özdemir, Türk hükümetinin başka durumlarda sosyal medyaya erişimi engellemesine rağmen, o akşam böyle bir önlemin alınmaması nedeniyle bunun "garip bir darbe" olduğunu ifade etti. 15 Temmuz sonrasında "eleştirel muhalif kesimlere yönelik bir darbe yapıldığını” dile getiren Özdemir, "şimdi de muhalefetin yok edildiğini”söyledi.

CHP'ye eleştiri

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir, muhalefet partisi CHP'yi de eleştirdi. "CHP'nin hiçbir stratejisinin olmadığını” savunan Özdemir, "önce Erdoğan'ın yanında darbeye karşı duran CHP'nin belki de sıranın kendisine geldiğini yeni anladığını” ifade etti.

Cem Özdemir, Türkiye'deki kitlesel olarak işten uzaklaştırmalar ile ülkede bir "korku iklimi” yaratıldığını söyledi. Muhalif olan herkesin geçim kaynağını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Özdemir özellikle ülkenin güneydoğusunda durumun çok kötü olduğunu söyledi. Özdemir, bu bölgede insanların "yasalara uygun olmayan bir şekilde infaz edildiğini, hâkimin bulunmadığını, polis tarafından soruşturma yürütülmediğini ve bu konuda basının haber yapamadığını” kaydetti.

Devlet Bakanı'ndan tepki

Almanya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Türkiye'deki son gelişmelere Twitter üzerinden tepki gösterdi. Roth, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "partnerimiz olan bu ülkedeki gelişmeler karşısında hayrete düştüm” ifadesini kullandı. Roth, Avrupa'nın "güçlü olanın haklarına değil hukukun gücüne” inadığını kaydetti.

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AFP/JD/HS