Özdemir: Türkiye modern bir diktatörlüğe dönüşüyor

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idam cezasının yeniden uygulamaya konması planları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Özdemir, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada "İşkence devletine geri dönüşün ardından idam cezasının da resmen uygulamaya konması, Erdoğan'ın AB ve Batı değerlerinden ne kadar uzak olduğu konusunda son kanıttır" şeklinde konuştu.

Özdemir, "Bu Türkiye, Batılı hükümetlerin vicdanını rahatlatmak için demokrasi adı altında bir çeşit modern diktatörlüğe dönüşüyor" dedi.

Erdoğan'dan idam açıklaması

Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada, "Niye benim ülkemi karıştırıyorlar. Benim vatandaşımın verdiği vergi ile alçaklar kansızlar ortaya çıkıyor. İşte bundan dolayı, onlar alçak ve kansız. İdam yakın, merak etmeyin, yakın inşallah. Hükümetimiz parlamentoya bunu getirecek. Ben inanıyorum ki parlamentodan bu da geçer. Bana da geldiği zaman ben de onaylarım. Egemenlik milletin olduğuna göre mesele bitmiştir. Batı'nın ne dediği değil milletimin ne dediği önemlidir" demişti. 792363465147092992

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından da idama ilişkin bir açıklama yapılmıştı.

Avrupa Konseyi de Türkiye’yi idam cezasını geri getirmek konusunda uyarmış, Türkiye'nin de üyesi olduğu konseyin sözcüsü Daniel Holtgen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İdam cezasını uygulamak Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmaz" demişti.

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dpa/DW/BS/HS