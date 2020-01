-Özdemir: ''TFF Genel Kurulu'nda açık oylama yapılsın'' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı sona erdi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantının sonunda kürsüye bir kez daha gelen kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, Yüksek Divan Kurulu Üyelerinin görüşleri ve önerileriyle ilgili konuştu. Özdemir, üyelerden Ali Vatan'ın, yönetim kurulundan 26 Ocak'ta yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda 58. maddeyle ilgili açık oylama yapılması yönünde kampanya başlatması şeklindeki isteği üzerine, ''TFF tüzüğünde normal olarak bu oylamanın açık olması lazım. Ancak tüzükte diyor ki 'Eğer bir önerge verilirse ve katılanlardan 1 fazla oy kapalı oy derse ' kapalıya dönülebiliyor. Bizim de görüşümüz sizinle aynıdır. Biz de açık oylama istiyoruz. Orada gerekli görüşmelerimizi yapıp, açık oylama yaptırmamız lazım. Biz de size katılıyoruz'' dedi. Aziz Yıldırım'ın mevcut yayın ihalesi yapıldığı sırada Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğunu hatırlatan Nihat Özdemir, ''Sayın Başkanımızın, bu ihalenin inanılmaz rakamlara çıkmasında önemli katkısı vardır. Biz kazandığımız gibi rakiplerimiz ve Süper Lig'de oynayan bütün takımlar, o ihaleden elde edilen büyük gelirden paylarını almışlardır. Gerçekten Sayın Başkanımızın, Sayın Niyago'nun dediği gibi büyük katkısı vardır. Tüm Türk futbolu adına Allah ondan razı olsun'' diye konuştu. Özdemir, üyelerden Eli Niyago'nun Divan Kurulu toplantılarının her ay yapılarak, kendilerinin süreçle ilgili bilgilendirilmesi isteğiyle ilgili olarak da, ''Yüksek Divan Kurulu'nun aldığı her karara saygılıyız. Eğer bizden her ay toplantı istiyorlarsa, biz yönetim olarak hazırız. Bugünlerde birbirimizle konuşmaya, sizden destek ve görüş almaya gerçekten ihtiyacımız var. Onun için biz her şeye açığız'' dedi. -Yüksek divan kurulu üyelerinin görüşleri- Toplantıda söz alan bazı yüksek divan kurulu üyeleri de görüşlerini aktardı. Üyelerden Eli Niyago, borç batağında olan kulüplerin Aziz Yıldırım'ın çalışmalarıyla durumlarını düzelttiğini ileri sürerek, ''Daha birkaç sene evvel borç batağında olan kulüpler, sayın Aziz Yıldırım'ın çalışmalarıyla maddi durumlarını düzeltmişler. Bugün taraftarları utanmadan 'Fenerbahçe kümeye' diye yırtınıyorlar. Fenerbahçe kümeye gider, aç kalırsınız. Fenerbahçe kümeden çıkar, dimdik ayakta durur ve Türk sporunda tarihi başarılarına yenilerini ekler. Sizler ise yok olup gidersiniz'' diye konuştu. Cezaevindeki Fenerbahçelilerin dışarı çıktığı anda Ankara'ya kadar koşacağını kaydeden Niyago, ''Başkan ve arkadaşlarım dışarı çıktığı an, İstanbul'da Ankara'ya Büyük Atamıza koşarak 3-4 günde gitmeyi taahhüt ettim. Atamıza Fenerbahçe'sinin dimdik ayakta kaldığını söylemeye gideceğim. Söz veriyorum'' dedi. Üyelerden Ali Vatan ise Fenerbahçe'nin küme düşmesi halinde havuz sisteminin bozulacağı için panik yaşandığını iddia ederek, şunları kaydetti: ''Fenerbahçe'nin küme düşmesi halinde, havuz sistemi bozulacağı için, büyük panik yaratılıyor. Fenerbahçe'yi düşürmek için her türlü entrikaları düzenleyenler, şimdi Fenerbahçe'yi düşürmeyecek model bulmaya çalışıyorlar. Bunun modeli olarak 58. maddenin sulandırılarak değiştirilmesi üzerinde duruluyor. Yönetim kurulumuz 58. maddenin virgülüne dokunulmaksızın değiştirilmemesini savunuyor. Ancak bu, kamuoyu nezdinde çok iyi algılanmış değil. Halen bu yönetmeliğin değiştirilmesi fikri sanki Fenerbahçe'den geliyormuş, ya da sanki Fenerbahçe'nin işine yarayacakmış gibi mütalaa ediliyor. 58. maddenin değiştirilmesini istemiyoruz. Varsayalım ki yargının sonunda hüküm giydik. Biz düşeriz, düştüğümüz zaman havuz sistemi belki bozulur. Belki futbolumuzda zarar gören kuruluşlar olur, ama biz küllerimizden yeniden doğarız. O yapılanma içinde kendi televizyonumuzda maçlarımızı yayınlamak suretiyle havuzdan aldığımız paranın birkaç mislini sağlayacağımız gelirlerle yeniden ayağa kalkarız. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan istediğim, 26 Ocak'ta yapılacak genel kurulda 58. maddenin değiştirilmemesi yönünde oy kullanacağımız konusunda gazetelere ilan verilmeli. Hatta oylamanın mümkünse açık oylama yapılması hususunda da bir kampanya başlatılmalı. Orada kimlerin hangi oyu verdiği belli olmalı.'' -Özbek: ''Bir maket yapıp sanal şampiyonluklar için müzelerine koysunlar''- Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Köksal Özbek ise Fenerbahçe'nin sahada kora kor mücadele ederek kazandığı şampiyonluğun, masa başı kararıyla elinden alınmak istendiğini savundu. Bu durumun kendisine tarihi bir olayı hatırlattığını kaydeden Özbek, ''19. asır sonlarında Yunanistan ile yapmak zorunda olduğumuz bir savaşı kazanmıştık. Avrupa devletlerinin katakullisiyle barış masasında Girit'i kaybetmek durumuna düştük. Geçen sezon çatır çatır şampiyon olduk. Masa başı kararıyla kupayı bizden almak istiyorlar. Bu kez Girit'i vermeyeceğiz. Bir maket yapıp sanal şampiyonluklar için müzelerine koysunlar. Kasten veya sehven şüphe balçığında kulaç atanlara sesleniyorum: O şüpheleri bulaştırdığınız basamaklardan yürüyerek, hakikat sarayına çıkınız. Oraya ulaştığınızda göreceğiniz gerçek Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin temizliği ve suçsuzluğudur. Şüphe basamaklarında mola vererek paranoya içine girmeyin, kamuoyunu yanıltan hezeyanlarda bulunmayın'' şeklinde ifadeler kullandı. Toplantıya yaklaşık 500 kişi katıldı.