-Özdemir: ''Terörü lanetliyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı başladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu adına söz alan kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, Hakkari ve Bitlis'teki terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitleri saygıyla andıklarını belirterek, ''Ülkemizin insanlarını birbirine kırdırmaya çalışan, gençlerimizi hayatlarının başında aramızdan ayıran terörü lanetliyoruz. Tüm ulusumuza ve şehitlerimiz ailelerine başsağlığı, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz'' dedi. Özdemir, kulübü ve camiayı üzüntü içinde bırakan olaylarla ilgili önceki Yüksek Divan Kurulu ve olağanüstü genel kurulda geniş bilgiler verdiklerini hatırlatarak, hem UEFA hem de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli kurumlar nezdinde hukuki ve idari çalışmalarının devam ettiğini söyledi. ''TFF'nin ve başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun haklarının uluslararası platformda savunulması adına elinden gelen her şeyi yapacağına inancımız tam'' diyen Nihat Özdemir, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa için Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerekli çalışmaları yaptığı ve önerilerini hukuki metin haline getirdiğini kaydederek, bu hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti. -''Futbol takımının başarılarını gururla takip ediyoruz''- Özdemir, futbol takımının ligin 6. haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda olduğunu hatırlatarak, ''Futbol takımının başarılarını gururla takip ediyoruz'' diye konuştu. Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonunda gelen 18 maçlık yenilmezlik serisinin bu sezonla birlikte 24 maça yükselmesiyle, yollarına rekor kırarak devam ettiklerini vurgulayıp, şöyle devam etti: ''Bu zorlu süreçte düş kırıklığı ve üzüntülerini sportif alana sokmamaya gayret gösteren teknik direktörümüz Aykut Kocaman başta olmak üzere teknik heyet, takım kaptanı Alex ve tüm futbolculara bizlere bu gurur ve sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Onlardan tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk bekliyoruz.'' Özdemir, tüm amatör şubelerinde hiçbir küçülme olmadan devam edeceklerini bildirerek, kadın ve erkek voleybol takımlarının yeni sponsorları hakkında bilgi verdi. Nihat Özdemir, yatırımlar ve tesislerle ilgili çalışmalarının aynen devam ettiğini de kaydetti. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapmayacağını ifade ederek, ''Sıkıntımız var, acımız var. Konuşmalarda dikkatli olalım, kimseyi rencide etmeyelim. Barışı seven insanlarız. Federasyona da çatmayalım. Onlar da görev yapıyorlar. Onlara da anlayış göstermeliyiz'' dedi.