Özdemir: Şampiyonluk ana hedefimiz

T24 -

'Şampiyonluk ana hedefimiz'

'Çalışmalarımız devam ediyor'

'Fenerbahçe Pedersen'in peşinde'

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Yüksel Günay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra kulüp yönetim kurulu üyelerinden Nihat Özdemir, Semih Özsoy, Abdullah Kiğılı, Serhat Çeçen, Cihan Kamer, Vedat Olcay, Şekip Mosturoğlu, Yasemin Merçil, Hakan Dinçay, Turhan Şahin, Hüseyin Ersan Topbaş, Murat Özaydınlı ve Mahmut Uslu hazır bulundu.İstanbul'daki elverişsiz hava şartları nedeniyle 90 üyenin katılımıyla başlayan toplantıda daha sonra 205 sayısına ulaşıldı. Hava koşulları nedeniyle üyelerin görüşlerini bildirdiği bölüm kısa tutularak, toplantı erken bitirildi.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündem onaylandıktan sonra, kulüpte 25, 40, 50 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket verildi. Üyelikte 50. yılını dolduran Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'a plaketini kulüp başkanı Aziz Yıldırım verdi.Yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, futbol takımının dün akşam ağır hava ve saha şartlarına rağmen Denizlispor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, ''Bu başarımızı devam ettirip, sezon sonuna kadar liderliğimizi sürdürerek şampiyonluk kupasını kaldırmak ana hedefimizdir'' dedi.Ziraat Türkiye Kupası'nda uzun yıllar süren hasrete son vermek istediklerini ifade eden Özdemir, ''Bundan sonra oynayacağımız çeyrek final, yarı final ve inşallah final sonrasında uzun yıllardan beri alamadığımız Türkiye Kupası'nı da alarak müzemize koyacağız'' diye konuştu.Fenerbahçeli yönetici, ara transfer döneminde Turkcell Süper Lig'in yıldızlarından Gökhan Ünal'ı renklerine kattıklarını hatırlatarak, transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Özdemir, ''Gerekli mevkilere, gerekli transferleri yapmak için ciddi izleme ve görüşme çalışmalarımız devam etmektedir. Teknik direktörümüz Daum, sportif direktörümüz Aykut kocaman, teknik heyetimiz ve sporcularımız tam bir uyum ve takım ahengi içinde bizi de memnun eden örnek bir çalışma düzeni içindedir'' şeklinde konuştu.Özdemir, sportif direktör Aykut Kocaman'ın transferle ilgili görüşmeleriyle ilgi basın mensuplarının toplantı sonundaki sorularına, ''Az bir süre kaldı. En iyisini yapacağız'' şeklindeki sözlerle yanıt verdi.Nihat Özdemir, futbol takımının ana hedeflerine ulaşması için taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu kaydederek, taraftarları stada çağırdı.Özdemir, futbol altyapıda görevli antrenörlerini eğitmesi için bir İngiliz eğitmen ile anlaştıklarını açıkladı.Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier League takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyen Morten Gamst Pedersen'i renklerine bağlamak istediği iddia edildi.İngiliz Daily Mirror gazetesi, sarı-lacivertli takımın Norveçli kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Pedersen takımdan ayrılma yolunda, sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek. Eğer 1 milyon sterlin verilirse Pedersen Türkiye'ye gitmeyi tercih edebilir'' ifadelerini kullandı.İlerleyen günlerde 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile ön anlaşma imzalayabileceğini savunan gazete, ''Pedersen, Blackburn Rovers'ta geleceğinin az olduğunu biliyor ve Rovers'ın da transfer döneminde para kazanmak için yeni yüzlere ihtiyacı olabilir'' yorumunu yaptı.2004-05 sezonundan bu yana Blackburn Rovers'ta oynayan 1.83 metre boyundaki Pedersen, bu sürede 176 maçta forma giydi ve 26 gol attı. Norveçli futbolcu bu sezon ise 17 maçta takımının başarısı için ter dökerken, iki kez de rakip fileleri havalandırdı.2000-04 yılları arasında Norveç Futbol Ligi takımlarından Tromsö'de oynayan Pedersen, 54 kez milli takımda oynadı ve 12 gol atmayı başardı.