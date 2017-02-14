Özdemir: Putin güçlü bir AB istemiyor

Alman Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, DW ile mülakatında ABD’de Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in istifasını Rusya’nın Beyaz Saray’a nüfuzunun bir işareti olarak değerlendirdi ve “Flynn Amerikan hükümeti içinde ABD anayasasından ziyade Sayın Putin’e sadakatla bağlı olan tek kişi midir değil midir, işte bundan pek emin değilim” dedi.

Yeşiller partili bir politikacı NATO'yu savunuyor

Özdemir Putin tarafından tehdit geldiğinin açık olduğunu belirterek, "O, güçlü bir AB'yi ve NATO'yu istemiyor. NATO’ya ihtiyaç olduğu ortada. Ben Yeşiller Partisi Genel Başkanı olarak burada ABD Başkanı’ndan farklı olarak NATO’yu savunuyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya yaptırımların devam etmesi gerektiğini de belirten Cem Özdemir, Putin’in Doğu Ukrayna’da askerî operasyonlarını bitirmediği sürece yaptırımları sona erdirmenin bir anlamı olmayacağını söyledi.

Rusya-Almanya ilişkileri seçim kampanyalarında gündeme gelecek

Nükleer bir güç olan ve aynı zamanda Almanya’nın komşusu konumundaki Rusya ile karşı karşıya gelinemeyeceğine işaret eden Özdemir, Rusya ile Almanya arasında kalan ülkelerin de kendilerini istikrarsız ve güvensiz bir ortamda hissetmelerine izin verilemeyeceğini söyledi. Yeşiller Eş Başkanı, Rusya’nın Avrupa üzerinde nüfuzunu kullanmak istemesinin sorun oluşturduğuna değinerek, "Kim ülkemize ve anayasamıza sadakatle bağlı, kim Almanya'nın geleceği için Putin'in, Trump'ın ya da Erdoğan'ın vizyonlarını gerçekleştirmek istiyor, bu soruyu Almanya'da sormak zorundayız. Bu konu seçim kampanyaları sırasında da gündeme gelecektir” dedi.

Avrupa'daki kriz sadakat sorunu mu?

Bu yıl sadece Almanya'da genel seçime gidilmiyor. 2017'de Hollanda ve Fransa'da da seçimler var. Cem Özdemir sağ popülistlerin Avrupa çapında yükselebileceğine inanmıyor ancak temkini de elden bırakmıyor: "Birçok politikacı gibi ben de İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ve Putin konusunda yanıldım. Öte yandan (Fransa'da) Macron'un yükselişini ve çok sayıda insanın Sayın Putin, Sayın Erdoğan ve Sayın Trump'a karşı demokrasinin savunulması gerektiğini kavramış olmalarını da görmekteyim."

Söyleşinin sonunda Cem Özdemir "Burada söz konusu olan Avrupa'ya sadakattir” dedi ve ekledi: "Avrupa'ya, aydınlanmaya ve özgürlükçü demokrasiye mi inanıyoruz, yoksa geçen yüzyılın bizi felakete ve kaosa düşüren çözümlerine mi? Benim inancım o ki, biz demokratlar mücadele etmeye hazırsak kazançlı da çıkarız.”

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Maximiliane Koschyk