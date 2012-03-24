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Spor

Özdemir: Platini’yle el sıkıştık, davayı çözeriz

Özdemir, “UEFA Başkanı Michel Platini’yle el sıkıştık. İyi şeyler olacak" dedi

24 Mart 2012 11:33

 

T24 - Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, CAS açtıkları 45 milyon Euro’luk davada uzlaşma için hazır olduklarını söyledi. Özdemir, “UEFA Başkanı Michel Platini’yle el sıkıştık. İyi şeyler olacak" dedi.

Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Michel Platini’nin bulunduğu UEFA kokteyline katıldı.

Radikal gazetesine konuşan Nihat Özdemir, kulübün CAS’a açtığı 45 milyon Euro’luk dava için uzlaşma sinyali verdi.

Özdemir, şöyle konuştu:

“Platini’yle görüşmeler yapılıyordu. Ancak biz bu konuyu görüşemedik sadece el sıkıştık. Ancak baş hukuk müşavirliğiyle görüşmeler sürüyor. Özellikle UEFA aleyhine açtığımız dava konusunda Fenerbahçe olarak biz bu sorunu davaya kalmadan çözmeye hazırız. İyi şeyler olacak diye umuyoruz.”

Geçen sezonu averajla şampiyon kapatan ama 3 Temmuz’da başlayan şike soruşturması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmeyen Fenerbahçe, TFF ve UEFA aleyhine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) 45 milyon Euro'luk dava açmıştı.

Fenerbahçe o dönemde CAS’ta söz konusu davayı açarken, aynı zamanda yine CAS’tan Şampiyonlar Ligi’ne yeniden dahil edilmek üzere geçici tedbir talebinde bulunmuş fakat bu talep reddedilmişti.

 

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Nihat ÖzdemirFenerbahçeşikeCASUEFA

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