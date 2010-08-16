-ÖZDEMİR PAKİSTAN'A YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU BERLİN (A.A) - 16.08.2010 - Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, zengin ülkelere, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım etmeleri çağrısında bulundu. Özdemir, yaptığı açıklamada, Avrupa düzeyinde bir kriz toplantısı yapılması ve zengin ülkelerin Pakistan'da yaşanan acıyı dindirmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın bu konuda öncü rol oynamasını istedi. Bu konuda Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'yi de eleştiren Özdemir, bu trajik olay karşısında uzun bir zamandan beri suskun kalmasını anlayamadığını kaydetti. Öte yandan, Alman Kızılhaçı tarafından, yarın Berlin-Schönefeld havaalanından bir uçak ile Pakistan'a 18 ton yardım malzemesi götürüleceği bildirildi.