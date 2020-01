-Özdemir: Kimin başına ne geleceği belli olmuyor ANKARA (A.A) - 24.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, ''Spor hayatı uzun bir süreç, yarın kimin başına ne geleceği hiç belli olmuyor. İnanmasam da, yahut da gerçek olmasını istemesem de, UEFA'da şuan bir iddia var. İşte 4-5 yıl evvel Galatasaray'ın bir maçıyla ilgili bazı sıkıntıların olduğunu söylediler. Her zaman birbirimize ihtiyacımız var'' dedi. Ankara'da düzenlenen PTT Ankara Cup Tenis Turnuvası'nın tekler final maçı öncesinde gerçekleştirilen gösteri maçında korta çıkan Özdemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün her spor dalında şampiyonluk için mücadele verdiğini kaydetti. Özdemir, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 2 puan ardından ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatarak, ''Ama daha 17 maçlık uzun bir ikinci devre var. Ayrıca Galatasaray bizim sahamıza gelecek. Onunla da bitmeyecek bir play-off maçları var. İnşallah çok güzel bir ikinci devreyi seyrettireceğiz. Ama Fenerbahçe bu yarışın içinde değil, yarışın en önünde olacak inşallah'' diye konuştu. -Transfer çalışmaları- Fenerbahçe Kulübü'nde transfer çalışmalarının hiç durmadığını, ligin ikinci yarısı için de bu çalışmaların sürdüğünü dile getiren Nihat Özdemir, teknik direktör Aykut Kocaman'ın daha önce söylediği gibi eksik mevkilere gerekli oyuncu takviyelerinin yapılacağını kaydetti. Özdemir, bir veya iki önemli transfer gerçekleştireceklerinin altını çizerek, ''Ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlıyor. Transferlerimizi yapacağız inşallah. Ancak, isim bahsetmem. Bitince ilan ederiz'' ifadelerini kullandı. -''Her zaman birbirimize ihtiyacımız var''- Nihat Özdemir, ''Geçtiğimiz günlerde 'Galatasaray'ın da bir gün bizim desteğimize ihtiyacı olacaktır' şeklinde açıklamanız vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz'' şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi: ''Her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bırakın ihtiyaç olmayı, biz Türk sporunda olursak eğer, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ancak ligler ve diğer spor dalları o zaman güzel olur. Benim söylemek istediğim oydu. Bize ihtiyaçları var derken 'Fenerbahçe'nin ligde mücadelesine ihtiyaçları' var demek istemiştim. Yanlış anlaşılmasın.'' ''Size karşı Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden diğer takımların tutumları nasıl'' sorusu üzerine ise Özdemir, ''Daha bu konuda çok büyük bir mesafe katettik diyemem, ama daha görüşmelere de başlamadık. Sadece bir sohbet toplantısı olmuştu. Bir gündem maddesi değildi. Daha önümüzde günler var, zaman var. Onun için bakacağız'' cevabını verdi. Nihat Özdemir, Avrupa'daki şaibeli maçlar olduğuna ilişkin iddialarla ilgili olarak, Türk takımlarının böyle şeylere karıştığını hiç düşünmediğini anlatarak, ''Ben Türk takımlarının böyle bir şeylere karışmasını hiç düşünmem. Karışmamışlardır. Hepimizin ak olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bu iş başladı, devam edecek. Soruşturmalar, hukuk ve yargıya güveniyoruz. Onun için neticeye bakacağız'' ifadelerini kullandı.