T24 LogoT24 Logo
Spor

Özdemir: İstifa haberi bizi şoke etti

Özdemir, "Ortaya çıkan son durum hem Fenerbahçe, hem Türk futbolu adına çok üzüntü verici. İstifa haberinden dolayı şoka girdik. Üzüntümüzü ağırl

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Federasyon Başkanı Aydınlar'ın istifasını yorumlayan Fenerbahçe Başkanvekili Özdemir, "Ortaya çıkan son durum hem Fenerbahçe, hem Türk futbolu adına çok üzüntü verici. İstifa haberinden dolayı şoka girdik. Üzüntümüzü ağırlaştırdı" dedi.
 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve iki yöneticinin istifası sonrasında Türk futbolunda harekeketli günler yaşanıyor.


Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, istifayı ilk kez CNBC-e yayınında değerlendirdi.


Özdemir şunları söyledi: "Ortaya çıkan son durum hem Fenerbahçe, hem Türk futbolu adına çok üzüntü verici. İstifa haberinden dolayı şoka girdik. Üzüntümüzü ağırlaştırdı. Fenerbahçe yönetimi olarak hata yapmadan bu süreçten nasıl çıkabileceğimizin hesabını yaptık. Dünkü olay çok düşündürücü. Nereye gideceği belli olmayan bir sürece girdik. İnşallah Türk futbolu bundan zarar görmez. Hepimiz hassasız. Bugnü 14.00'te durum değerlendirmesi toplantısı yapacağız. Nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin kararını vereceğiz.


Aydınlar'la bu konu hakkında görüşme imkanım olmadı. Bizim de bilgilerimiz medyaya yansıyanlarla kısıtlı. Biraz beklemekte fayda var. Kendisinden duyduktan sonra konuşmakta fayda var. Henüz olay çok taze.


Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığına inanmıştık. Biz haklı olduğumuza inandığımız için büyük bir mücadele ortaya koyduk. Biz haklı çıkacağımıza inanıyoruz. Durum dün akşamdan itibaren bazı noktalar açıklığa kavuştu. Ama her şeyi görmeden konuşmak doğru olmaz.



Sıfıra yakın hata yaptık


Fenerbahçe'yi çok anonim olarak yönetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarıma danışmadan herhangi bir harekette bulunmamız doğru olmaz. Fenerbahçe'de biz çok az hata yaptık. Sıfıra yakın hata yaparak bu noktaya geldik."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24