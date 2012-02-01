Özdemir: İstifa haberi bizi şoke etti

T24 - Federasyon Başkanı Aydınlar'ın istifasını yorumlayan Fenerbahçe Başkanvekili Özdemir, "Ortaya çıkan son durum hem Fenerbahçe, hem Türk futbolu adına çok üzüntü verici. İstifa haberinden dolayı şoka girdik. Üzüntümüzü ağırlaştırdı" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve iki yöneticinin istifası sonrasında Türk futbolunda harekeketli günler yaşanıyor.



Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, istifayı ilk kez CNBC-e yayınında değerlendirdi.



Özdemir şunları söyledi: "Ortaya çıkan son durum hem Fenerbahçe, hem Türk futbolu adına çok üzüntü verici. İstifa haberinden dolayı şoka girdik. Üzüntümüzü ağırlaştırdı. Fenerbahçe yönetimi olarak hata yapmadan bu süreçten nasıl çıkabileceğimizin hesabını yaptık. Dünkü olay çok düşündürücü. Nereye gideceği belli olmayan bir sürece girdik. İnşallah Türk futbolu bundan zarar görmez. Hepimiz hassasız. Bugnü 14.00'te durum değerlendirmesi toplantısı yapacağız. Nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin kararını vereceğiz.



Aydınlar'la bu konu hakkında görüşme imkanım olmadı. Bizim de bilgilerimiz medyaya yansıyanlarla kısıtlı. Biraz beklemekte fayda var. Kendisinden duyduktan sonra konuşmakta fayda var. Henüz olay çok taze.



Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığına inanmıştık. Biz haklı olduğumuza inandığımız için büyük bir mücadele ortaya koyduk. Biz haklı çıkacağımıza inanıyoruz. Durum dün akşamdan itibaren bazı noktalar açıklığa kavuştu. Ama her şeyi görmeden konuşmak doğru olmaz.

Sıfıra yakın hata yaptık



Fenerbahçe'yi çok anonim olarak yönetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarıma danışmadan herhangi bir harekette bulunmamız doğru olmaz. Fenerbahçe'de biz çok az hata yaptık. Sıfıra yakın hata yaparak bu noktaya geldik."





