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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir: İktidara gelirsek seyahat uyarısı yapacağız

Yeşiller Partisi'nin liste başı adayı Cem Özdemir, genel seçimlerden sonra iktidar ortağı oldukları takdirde, Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı yapacağını söyledi.

17 Eylül 2017 22:09

Yeşiller Partisi, 24 Eylül'de yapılacak Federal Meclis seçimlerinden sonra iktidar ortağı oldukları takdirde, Türk ekonomisine baskıyı ciddi ölçüde artırmayı öngörüyor.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve partinin liste başı adayı Cem Özdemir, partisinin Berlin'de yapılan kongresinde, "Eylül'den itibaren iktidara gelirsek, seyahat uyarısı yapılacak" dedi. Almanya'da Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak seyahat uyarısı yapıldığı takdirde, bu ülkede tatil yapacak kişiler, bir kayba uğramadan rezervasyonlarını iptal edebiliyor.

Özdemir ayrıca, Yeşiller'in ortağı olacağı bir iktidarın, Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara Alman devleti tarafından verilen Hermes kredi garantilerini de durduracağını söyledi.

Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye'ye otoriter bir rejim getirmek isteyen "rehineci" olarak nitelendirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de 54 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bakanlık, 11 kişinin tutukluluğunun siyasi gerekçelere dayandırıldığını ifade ediyor. Bu tutuklulara terör destekçiliği suçlaması yöneltiliyor. Federal Hükümet ve insan hakları örgütleri, bu tutuklamaların keyfi olduğunu savunuyor.

Türk yetkililer son olarak, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu'nun Silivri Cezaevi'nde 200 günü aşkın bir süredir tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'i ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,AÜ/DÇ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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