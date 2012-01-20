-Özdemir: ''Hiçbir kararı kabul etmiyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Biz herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla Fenerbahçe'den yarım puan dahi kesilmesi, para cezası verilmesi veya UEFA'nın federasyona dikte ettiği hiçbir kararı kabul etmiyoruz'' dedi. Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında gerçekleştirilen toplantının ardından, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç ile birlikte kameraların karşısına geçen Nihat Özdemir, futbolda şike davasıyla ilgili süreçte yaptıkları toplantılarla ilgili olarak, dışarıya açıklama yapmama kararı almalarına rağmen, konuşulanların medyaya aktarıldığını ve çarpıtılarak kamuoyuna verildiğini ifade ederek, bu kez Fenerbahçe Kulübü adına toplantıda savundukları fikirleri kendilerinin açıklayacağını bildirdi. Kulüp olarak sürece başından bu yana çok önem verdiklerini, toplantılarda hep Türk futbolunun bu kaos ortamından çıkması için gerekli çabayı gösterdiklerini, gerek kulüpler birliği toplantılarında olsun gerekse federasyonla birliğin yaptığı müşterek toplantılarında olsun hep doğru bildiklerini söylemeye çalıştıklarını belirten Özdemir, ''Bu toplantılarda karar alındı, burada konuşulan burada kalacak denildi. Genelde Antalyaspor başkanımız Sayın Hasan Akıncıoğlu açıklamaları yapardı. Fenerbahçe Kulübü olarak medyaya özel ve genel bir açıklama yapmadık. Bütün toplantılarda söz verilmesine rağmen içeride konuşulanlar dışarıya, medyaya veya başka ortamlara maalesef ve maalesef altını çizerek söylüyorum ki, içeride konuşulanlar herkesin işine gelecek bir şekilde çarpıtılarak verildi. Bu da bizi kendi taraftarımızın önünde, kongre üyelerimizin önünde yüksek divan kurulumuz önünde bize çok zorlu bir süreç yaşattı. Hiç bir şekilde beyan etmediğimiz birçok fikir sanki benim veya Ali Koç'un veya Cihan Kamer'in ağzından çıkmış gibi kamuoyuna anlatıldı'' diye konuştu. Bugün toplantıda ne konuştuklarını açıklayacaklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: ''İçeride şunu söyledik: Biz herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla Fenerbahçe'den yarım puan dahi kesilmesi, para cezası verilmesi veya UEFA'nın federasyona dikte ettiği hiçbir kararı kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü biz suçsuz olduğumuza ve masumiyet karinesine herkesin inanması lazım geldiğine inanıyoruz ve bunun böyle olmasını ifade ediyoruz. Öyleyse, yarım puan veya puan cezası kesme veya para cezası verme gibi cezaların 26 Ocak'taki genel kurulda tartışılmasına lüzum yoktur. Fenerbahçe Kulübü olarak diyoruz ki; 58. madde değişmesin, virgülüne dokunulmasın. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkisi vardır, 58. maddeyi uygulasın kim suçluysa, kimin suçlu olduğuna inanıyorsa, ama gerekli savunmaları yazılı veya sözlü kim neyi isterse bunları sağlayarak gerekli kararı versin. Onun için genel kurula gidilip puan, para cezasına çevrilmesi, yok UEFA böyle istiyor gibi herhangi bir gerekçeye katılmıyoruz. Fenerbahçe olarak diyoruz ki 58. madde uygulansın. Kim cezalıysa, suçluysa bu uygulansın. Bir tek bir şey istiyoruz. Kimin suçlu veya suçsuz olduğunun anlaşılması için gerekli süreye ihtiyaç vardır. Herkes, yazılı isteyen yazılı, sözlü isteyen de sözlü savunmasını vermelidir. Disiplin kurulu, Tahkim kurulu veya TFF yönetim kurulu bir karara varmalıdır.'' -Ali Koç: ''Hep bir UEFA maşası UEFA sopası bize gösterilmektedir''- Asbaşkan Ali Koç ise 2011 yılında ağustos ayının sonunda, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmelerini takip eden günlerde yaptığı açıklamayı hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Federasyonumuzun bizi peşinen suçlu gördüğü ortamda, o zaman tedbiren küme düşürülmemiz gerektiğini, hem ulusal hem uluslararası alanda cezamızı bir seneyle çekip tüm bu süreci geride bırakmak istediğimizi, bunun da sadece federasyonun yetkileriyle gerçekleşebileceğini ifade etmiştik. Ana nedenimiz de önümüzdeki süreçte, iddianame çıktı çıkacak... Tapeler devamlı basına servis ediliyor, Fenerbahçe hakkında devamlı spekülasyonlar yapılıyor. Sokaktaki taraftarımızdan, sahada mücadele eden sporcumuzdan, yöneticimizden, borsa değerimize kadar her şeyin adeta oyun gibi 7 ay boyunca inişli çıkışlı bir süreç takip edeceğini, Türk futbolu için doğru, aklı selim yolun federasyonumuz eğer bizi suçlu görüyorsa düşürmesi olduğunu söylemiştik. 5-7 ay geçti aradan geldiğimiz noktada görüyoruz ki bütün olay Fenerbahçe Kulübü üzerinden kurgulanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı yöneticileri ve çalışanlarının herhangi bir savunma, müdafaa hakkı hiçbir şekilde kullanılmamışken kullanma imkanı bulmamışken, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ne ceza verileceğinin; dikkat ederseniz 8 kulübün ismi geçiyor iddianamede; konuşulması artık bizleri dayanılmayacak bir noktaya getirmiştir.'' UEFA'nın 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, konunun Türkiye'nin iç işleri olduğunu açıkladığını hatırlatan Ali Koç, ''Ama görüyoruz ki bu konular ne zaman tartışılsa, gündeme gelse, gerek televizyonlarda gerek gazetelerde hep bir UEFA maşası bir UEFA sopası bize gösterilmektedir. UEFA'nın bu topa ne kadar nasıl girdiğini, 29 Kasım'da yaptığımız basın toplantısında, Cornu'nun yaptığı açıklamaları resmi evrakta olduğu için paylaşarak ifade ettik. Orada gördük ki UEFA'nın topa bu kadar girmesinin nedenlerinin farklı olduğunu, bunların doğru olmadığını, Cornu'nun bunları yalanlayacağı söylendi ama olmadı. Cornu'nun ifadesinin geri çekilmesi bunu yalanladı demek değildir. Söz konusu kişiler dava açacaklarını söylediler Cornu'ya, o davalar açıldı mı bilmiyoruz. UEFA'nın bu şekilde kendi iç işlerimizde olmasına rağmen topa bu kadar girmesinin altındaki nedenlerin de sizler tarafından ciddi anlamda araştırılması gerektiğini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu muameleye layık olmadığını ifade etmek isteriz'' şeklinde ifadeler kullandı.