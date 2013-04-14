Özdemir: Hasan Cemal'e şaşırıyor ve saygı duyuyorum

Radikal gazetesi yazarı Cüneyt Özdemir, Hasan Cemal'in "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" başlıklı yazı dizisinin T24'te yayımlanacak olmasını ve fotoğraflarını da @HSNCML adındaki Twitter hesabından paylaşacak olmasını köşesine taşıdı. Özdemir, "Günümüzde artık gazetecileri çalıştıkları gazetelerden kovdurabiliyorsunuz ancak gazetecilikten kovamıyorsunuz. 69 yaşındaki Hasan Cemal bunun en güzel örneğini veriyor" dedi.

İş insanlarına da internet medyasına destek vermek için çağrıda bulunan Özdemir, "Bu süreci takip eden işadamlarına da bir çağrım var. Seyretmeyin, bu mecralara vereceğiniz ilanlarla özgür gazeteciliği destekleyin. Buna bir örnek vereyim" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in, "şaşırmaktayım ve saygı duymaktan kendimi alamıyorum" dediği yazısının ilgili bölümü şöyle:



69 yaşında @hsncml oldu



Hasan Cemal transformasyonu hepimizi şaşırtarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi Hasan Cemal yazdığı yazı ve malum nedenlerden dolayı Milliyet’ten ayrıldı. Bu süreç ayrı bir tartışma konusu olabilir; beni daha çok, sonrasında Hasan Cemal’in kendini geliştirdiği süreç ilgilendiriyor. Günümüzde artık gazetecileri çalıştıkları gazetelerden kovdurabiliyorsunuz ancak gazetecilikten kovamıyorsunuz. 69 yaşındaki Hasan Cemal bunun en güzel örneğini veriyor. Normal şartlarda Hasan Cemal gibi teknolojiden uzak duran, internet siteleri ile pek işi olmayan, sosyal medyaya bulaşmayan bir ismin gazeteden kovulduktan sonra yapması beklenen, kenara oturup bir patronun cesaretini toplayıp kendisine iş teklif etmesidir değil mi? Ancak Türkiye’de artık anaakımda bir gazeteden kovulduğunuz zaman hiçbir anaakım gazetesinde iş bulamıyorsunuz. Zira birinin kovduğu gazeteciyi diğer patron doğal olarak riskli görüyor, almıyor. Hasan Cemal siyaseti olduğu gibi bu süreci de çok güzel okudu. Kolları sıvayıp gazetecilik yapmaya devam etti. Karayılan röportajı T24 internet sitesinde yayımlanınca Milliyet dahil bütün gazeteler alıntı yapmak zorunda kaldı. Haftaya ise Güneydoğu turuna çıkıyor. Kendisine bir blog açmış, bir de yetmezmiş gibi @hsncml adında resmi Twitter hesabı var. Fotoğrafları ve haberlerini buralardan paylaşacak. 69 yaşındaki Hasan Cemal’in ifade özgürlüğü için böylesine hızlı ve kompleksiz bir şekilde internet medyasına geçmesi karşısında şaşırmaktan ve saygı duymaktan kendimi alamıyorum.

Bu süreci takip eden işadamlarına da bir çağrım var. Seyretmeyin, bu mecralara vereceğiniz ilanlarla özgür gazeteciliği destekleyin. Buna bir örnek vereyim.

Hasan Abi’nin bu gazetecilik inadını görünce aklıma rahmetli Birand’ın 28 Şubat’ta yaşadıkları geliyor. Üç aşağı beş yukarı o da aynı yollardan geçmişti. Çalıştığı gazeteden atılıp herkes ona sırtını dönerken Aydın Doğan Birand’a ‘Hürriyet’in 50. Yıl Belgeseli’ siparişini vermişti. Bu belgesel Birand’a maddi olarak bir soluk aldırmış ama asıl manevi olarak onu tekrar ayağa kaldırmıştı. Birand bu desteği hiç unutmadı.