Özdemir: G.Saray bizden destek isteyecek

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Medical Park Antalyaspor karşılaşması öncesinde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette çarpıcı ifadeler kullandı.



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili, "Sayın Aysal'la aramızda gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu dönem çok karışık. Göreceksiniz, kısa süre sonra Galatasaray'ın da bizim desteğimize ihtiyacı olacak" dedi.



Medical Park Antalyaspor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan F.Bahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, şike soruşturması sonrası zor bir süreçten geçen kulübün durumu hakkında bilgi verirken 58. maddenin değişmesine karşı çıkan G.Saray'a da çağrıda bulundu.



G.Saray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında da bilgi veren Özdemir, şunları söyledi: "Sert bir görüşme oldu. Ancak kendisine herhangi bir saygısızlık yapmadım.



G.Saray'ın 58. maddenin kaldırılmasını istememesi doğal. Demokrasilerde çoğunluğun dediği olur. Eğer 17 kulüp buna onay verirse çoğunluğun dediği olur. G.Saray'ın da bu konuda bize destek vermesini bekliyoruz. Çünkü bu dönem çok karışık ve zor. Kısa süre sonra G.Saray'ın da bizim desteğimize ihtiyacı olacağını göreceksiniz.

50 milyon dolar ödedik, hala kredi alamıyoruz



3 Temmuz'dan bu yana büyük sıkıntı çekiyoruz. Bankalardan kredi alamadık. Buna karşılık faiziyle birlikte bankalara 50 milyon dolar borç ödedik. Bunu Lig TV'den ve taraftarımızın kulübe olan katkısından gelen paralarla gerçekleştirdik.

Davaların yüzde 56'sı beraatla sonuçlanıyor



Göreceksiniz F.Bahçe tüm davalardan aklanacak. Türkiye'deki davaların yüzde 56'sının beraatla sonuçlandığı unutulmamalı. 58. maddenin değiştirilmesi sadece F.Bahçe'nin değil kulüplerin çoğunluğunun ortak isteği. Her kulüp buna destek olmalı. Bizim beklentimiz bu yönde.

Başkanlık konusunda bir şey diyemem



Fenerbahçe için 5 aylık sürecin çok uzun bir dönem olduğunu söyleyen Nihat Özdemir "5 aylık sürede neler olacağını bilemiyoruz. Şu anda bir gün içinde bile çok şeyler değişiyor. Başkanlık konusunda şu an bir şey söyleyebilmem imkansız. Başkanlıkta gözüm yok. Türk futbolunu daha çok kötü günler bekliyor" dedi.





