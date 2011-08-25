-Özdemir: Bizi Süper Lig'den düşürün İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, Futbol Federasyonunun sarı-lacivertli takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararının ardından yaptığı açıklamada, ''UEFA nezdinde Sayın Mehmet Ali Aydınlar ve federasyonu, bizi korumak veya savunmak zahmetine katlanmadıysa, bizim şike yaptığımıza inanıyorsa ve masumiyet karinesini düşünmeden bu kararı almışsa, bizi lütfen Süper Lig'den düşürsün. Gidelim şerefimizle Bank Asya 1. Lig'de oynayalım ve Fenerbahçe gelecek dönem şampiyon olarak çıksın, bir daha ki sene Süper Lig'de oynayalım'' dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan ''Teke Tek'' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlarken, programa telefonla bağlanan Özdemir, federasyona güvendiklerini ve beraber hareket etmeye çalıştıklarını, ancak federasyonun tutarlı hareket etmediğini ve Türk futboluna zarar verdiğini savunarak, şunları söyledi: ''Şunun altını çizerek söylüyorum. 3 Temmuz'dan bugüne kadar federasyonumuzun izlediği yol yol değil. Hiçbir zaman tutarlı olmadılar, devamlı yön değiştirdi, politika değiştirdi. İlk günden bugüne kadar izlediği yolda bir düzgünlük ve kararlılık görmedik. Bu da Türk futboluna büyük zararlar vermiştir. Eğer bizi UEFA nezdinde Sayın Mehmet Ali Aydınlar ve federasyonu korumak veya bizi savunmak zahmetine katlanmadıysa ve bizim şike yaptığımıza inanıyorsa, masumiyet karinesini düşünmeden bu kararı almışsa, bizi lütfen Süper Lig'den düşürsün, gidelim şerefimizle Bank Asya 1. Lig'de oynayalım ve Fenerbahçe gelecek dönem şampiyon olarak çıksın, bir dahaki sene Süper Lig'de oynayalım. Bunu yapmasını kendisinden Fenerbahçe camiası ve yönetim kurulu adına istirham ediyorum ve yapmasını istiyorum.''