Özdemir Bayraktar'ın adı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla SİHA'ların öncülerinden Özdemir Bayraktar'ın ismi, Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 18 Ekim 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine verildi.

Kararda, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin adının "Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildiği belirtildi.