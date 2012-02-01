Özdemir: Aydınlar'ın istifasıyla şoka girdik

T24

'İSTİFA HABERİYLE ŞOKA GİRDİK'



'KENDİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOKTU'



'TEK BİR KİŞİNİN AKLIYLA GİTMİYORUZ'







'FENERBAHÇE TARAFTARI BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI'



Özdemir, gündemdeki konuları yanıtlarken, Aydınları'ın istifasını da değerlendirdi.TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Özdemir, "Ortaya çıkan son durum gerçekten üzüntü verici. Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa haberinden dolayı biz şoka girdik. Bu şokla ilgili, Türk sporu ve Fenerbahçe'yle ilgili üzüntümüz ağırlaştı. Fenerbahçe yönetimi olarak, bu kötü süreçten nasıl çıkacağımızın hesaplarını yaptık. Dün yaşanan olay, gerçekten çok düşündürücü, daha da nereye gideceği belli olmayan bir sürece girdik" dedi."Biz zaten, hiçbir zaman kendimizden şüphemiz yoktu" diyen Özdemir, "Biz başından beri Fenerbahçe'nin bu süreçte haksızlığa uğradığına inanmıştık ve mücadelemizi hem Türkiye içerisinde hem de UEFA nezninde, inandığımız için büyük bir mücadele örneği ortaya koyduk. Durum dün akşamdan itibaren, bazı noktalarıyla açığa kavuştu diyebilirim ama her şeyi görmeden, konuşmamanında doğru olduğuna inanmıyorum. Onun için biraz bekleyelim. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi anonim olarak yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."Hem sportif anlamda, hem bu olaylarda hem de hukuki anlamda, hemen hemen sıfıra yakın hata yaptık" diyen Özdemir, "Tek bir kişinin aklıyla gitmiyoruz, hepimizin akıllarını tartışıyoruz, bir noktaya geliyoruz, o nokta neyse toplantı çıkışta o hedef doğrultusunda çalışıyoruz" dedi."Mevcut yönetim, eğer isteseydi Fenerbahçe'nin ileriye yönelik birçok hakkını, uzun vadeli satabilirdi ama bunu yapmadınız" sorusuna Özdemir, "Önümüzü net olarak görmememizden dolayıdır. Başımıza neler gelip, gelmeyeceğini bilsem, o hamleleri yapabilirdim. Ben bir şeye güvendim, o da Fenerbahçe taraftarına. Allah, Fenerbahçe taraftarından bin defa razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnanılmayacak destekte bulundular. Geçtiğimiz sene ortalam 30 bin kişiye oynuyorduk, bu sezon ise 40 bin üzerine..." diye cevap verdi.