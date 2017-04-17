Özdemir: Almanya'daki Türkler Alman anayasasını benimsemeli

Türkiye'de anayasa değişikliği referandumuna Almanya'dan çıkan yüksek oranda ‘‘Evet‘‘ oyunu değerlendiren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, sonucun ülkede yaşayan Türklerin uyum süreci açısından önemli ihmallere işaret ettiğini belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Özdemir, bu çerçevede Türkiye kökenlilerin hem akıl hem de kalplerini kazanmak için gereken mücadelenin artık başlatılması gerektiğini söyledi.

Özdemir, bundan sonra Almanya'da yaşayan Türklerin de Alman anayasasını yüzeysel olarak kabul etmek yerine, tam anlamıyla benimsemelerini sağlanması gerektiğini ifade etti.

''Hayırcıları zor zamanlar bekliyor''

Yeşiller Partisi Eş Başkanı, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51,4 Evet oyuna karşılık yüzde 48,6 Hayır oyu kullanarak,‘‘oryantal despotluğa‘‘ karşı çıkan Türkiye vatandaşlarını zor zamanların beklediğini söyledi. Özdemir, ‘‘Demokrasi için savaşmış olan insanların tam da şimdi bizim desteğimize ihtiyacı var‘‘ şeklinde konuştu.

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dpa, SÖ/GA