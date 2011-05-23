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Spor

ÖZDEMİR: "AYKUT KOCAMAN'DA KARARLIYDIK" İSTANBUL (A.A)

23 Mayıs 2011 15:19

-ÖZDEMİR: "AYKUT KOCAMAN'DA KARARLIYDIK" İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, futbol takımının dünyaya örnek olabilecek bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Nihat Özdemir, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, ''Aykut Kocaman'ın burada gösterdiği performans, oyuncularımız, takımdaşlık, hepsini düşündüğümüz zaman Fenerbahçe Futbol Takımı gerçekten bütün dünyaya örnek olabilecek bir performans ortaya koydu. Hepsini kutluyorum. 18 şampiyonlukla bugün Süper Lig'de yer alan ekipler içinde şampiyonluk sayısı en fazla takım olduk'' ifadelerini kullandı. Teknik direktör Aykut Kocaman hakkında spekülasyonlar üretildiğini anlatan Özdemir, ''Kocaman gelecek sezon takımın başında olacak. Şampiyonluğu kaybetsek dahi olacaktı. Bizim kararımız oydu. Çok kötü günler geçirdik bu sezon. Başta başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, Aykut Kocaman'ın yanında olduk, destekledik ve bu mutlu sona ulaştık. İstikrarın ne kadar başarıda önemli bir payı olduğu burada ortaya çıktı'' diye konuştu.

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