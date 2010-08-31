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Ekonomi

ÖZDEBİR: TOBB'A YAPILAN SALDIRI MAKSATLIDIR ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 18:51

-ÖZDEBİR: TOBB'A YAPILAN SALDIRI MAKSATLIDIR ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Nurettin Özdebir, ''TOBB, sivil toplumun önünde engel, parçalanıp sembolik yapıda olmalı'' diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Adnan Dalgakıran'a tepki gösterdi. Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de iş aleminin en büyük örgütünün TOBB olduğuna dikkati çekerek ''TOBB bu yapısıyla iş aleminin gözü, kulağı ve sesidir. Bunu en iyi bilmesi gereken bir işadamından bu sözlerin gelmesi büyük talihsizliktir. İş dünyasının bütünlüğünü sağlayan TOBB'a yapılan bu saldırı maksatlıdır'' dedi. Dalgakıran'ın bir odanın da meclis üyesi olduğuna dikkati çeken Özdebir, ''Türkiye'deki en demokratik yapılanmalardan biri TOBB ve bünyesindeki oda ve borsalardır. Bu kurumların yöneticileri çeşitli kademelerden sonra seçilirler ve son olarak da TOBB yönetim organlarında görev alırlar. Dolayısıyla tabanın nabzını da en iyi şekilde tutarlar. Yaptıkları tespit ve önerileri de hiçbir kaygı taşımadan kamuoyuyla paylaşırlar. Bir odanın da meclis üyesi olan Adnan Beyin bunları bilmemesi mümkün olmadığına göre yapmış olduğu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. TOBB'un varlığını tartışmanın Türk iş alemine bir yarar sağlamayacağını vurgulayan Özdebir, TOBB gibi yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla iş aleminin önünü açmış bir kurumun böyle saldırılara hedef olmasının manidar olduğunu ifade etti. Özdebir, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin, önce yöneticisi oldukları kendi birliklerine bakmaları gerektiğini kaydetti.

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