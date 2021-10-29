Özdağ'ın yazdığı Muhsin Yazıcıoğlu kitabından: Erdoğan'ı arayıp '5 milyon doları vermek için gitme' diyerek uyardı, suçüstü operasyondan kurtardı

Eski Büyük Birlik Partili (BBP) Selçuk Özdağ helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazdığı kitapta, Yazıcıoğlu ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyaloğa yer verildi. Kitaba göre Yazıcıoğlu, Erdoğan'ı arayarak, "Randevulaştığın yere gitme! 5 milyon doları birine vermek için gitse orada suçüstü yapacaklarmış." dedi.

Siyasi hayatının büyük bölümünü, BBP'de geçiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, şaibeli bir şekilde ölen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi serüvenini kaleme aldı. Özdağ'ın, gazeteci Veli Toprak'la birlikte yazdığı "Son Alperen - Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" kitabı, geçen hafta okuyucuyla buluştu.

Özdağ kitapta, MHP'den ayrılıp Büyük Birlik Partisi'ne geçen eski milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Yazıcıoğlu'yla ilgili anılarına da yer verdi.

Independent'ten Can Bursalı'nın haberine göre; Saffet Topaktaş'ın anılarını anlattığı bölümde, Yazıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bir davayla ilgili, aralarında geçtiği ifade edilen bir konuşmaya da yer verildi.

Kitapta, Topaktaş'ın ağzından aktarılan bölüm aynen şöyle:

"Suçüstü yapacaklarmış"

"Erdoğan'ın İBB'yle ilgili bir mahkemesi var, dosyası Yargıtay'a gelmiş. Muhsin Başkan'la oturuyoruz, bir telefon geldi. Muhsin Başkan hemen Tayyip Bey'i aradı, 'Randevulaştığın yere gitme!' diye uyardı. Başkan'a 'Bu ne, ne oluyor?' diye sordum. 5 milyon doları birine vermek için gitse orada suçüstü yapacaklarmış. Hatta Başkan'a 'Ne diyorsun?' dedim. 'Bize böyle bir bilgi geldi. Bize yakışmaz, bildirmek gerekir' dedi. Bildirdi, 'randevuya gitme' dedi. Böylece o olaydan kurtardı."

"Muhsin Başkan birlikte hareket etmeyi kabul etmedi"

Özdağ'ın Topaktaş'tan aktardığı bir başka anekdoda göre ise, öldürülen iş insanı Üzeyir Garih ile Muhsin Yazıcıoğlu arasında geçen bir görüşmeyi ele alıyor.

O bölümde, şu ifadeler yer alıyor:

"Üzeyir Garih partiye geldi. İkisi görüştüler. O tarihte DSP-MHP-ANAP koalisyonu vardı. 'Türkiye 2 partili döneme gidecek' demiş. Muhsin Bey bize anlattı. 'Sen dışında kalma' diye teklif yapmış. Hanefi Çelik'in evinde Tayyip'le görüşme var. Bütün arkadaşları Muhsin Bey'e 'Birlikte hareket edelim' dediği halde, Başkan kabul etmedi. Şimdi sağ olsa idi, bunların alternatifi olurdu."

Gül ve Arınç'ın gözünden Muhsin Yazıcıoğlu

Selçuk Özdağ, siyasi hayatına ülkücü hareket içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) başlayıp, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu birlikte Büyük Birlik Partisi'ne katıldı.

Yazıcıoğlu'nun şaibeli ölümünün ardından AKP'ye geçip milletvekili olan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan Özdağ'ın kitabının tanıtımında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç gibi isimlerin görüşleri de yer alıyor.

"Çalışmalardan rahatsız olanlar oldu"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili ifadesi şöyle:

"… Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdim, çok sıkı talimatlarım oldu. Onlar da çok çalıştı, rapor da yayımlandı. Bunlar savcılığa, ilgili kurumlara verildi. O ara, bu çalışmalardan rahatsız olanlar oldu. Bana da iletildi…"

"Bugünkü iktidarı hizaya sokabilecek güçte idi"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise şunları söylüyor:

"... Allah ömür verse de bugünlere gelse idi, bugünkü iktidarı da hizaya sokabilecek güçte idi, düşüncesi ve ikazı ile..."