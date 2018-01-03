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Özçekim yaparken kaleden düşme anı kamerada

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 8 çocuk babası Halil Dağ (39), doğum gününde tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi

03 Ocak 2018 14:10

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 8 çocuk babası Halil Dağ (39), doğum gününde tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi. Dağ\'ın kayalıklardan düşme anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Pazartesi günü Balıklıgöl\'de gezen Halil Dağ, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi\'ne çıkarak burada özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek ağır yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Dağ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Halil Dağ\'ın tarihi Urfa Kalesi\'nden Balıklıgöl manzarasına arkasına alarak fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybedip kayalık zemine düşme anı ise bir kafeteryanın güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Dağ\'ın düşmeden önce taş parçacıklarının savrulduğu, ardından kendisinin sırt üstü düşüp ardından 2 takla atarak kayalık alana çarptığı yer alan görüntülerde adamın düştüğünü görenlerin bu yöne doğru koştuğu görülüyor.

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