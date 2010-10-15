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Özcan: Yeni tasarı pazartesi MEB'e sunulacak

YÖK Başkanı Özcan, ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa taslağını pazartesi MEB'e sunacaklarını bildirdi.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa taslağını pazartesi Milli Eğitim Bakanlığına sunacaklarını bildirdi.

Özcan, Karabük Üniversitesi'nin yeni akademik yılının başlamasına ilişkin törenden ayrılırken bir gazetecinin sorusu üzerine, yasa taslağını pazartesi Milli Eğitim Bakanlığına sunacaklarını ifade etti.

Özcan, aynı gazetecinin kamuya eleman alımı sınavları ile eğitimle ilgili sınavların ayrılmasının ve bunların ayrı kuruluşlarca yapılmasına ilişkin önerinin taslağa girip girmediğini sorması üzerine de “Hayır girmedi. İkisini de ÖYSM yapacak” karşılığını verdi.

YÖK Kanunu'ndaki bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin de bir çabalarının olduğunu açıklayan Özcan, ancak bunun için de rektör seçimlerine ilişkin bir düzenlemenin bulunmayacağını söyledi.

Özcan, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile pazartesi görüşeceğini, daha sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bir randevu talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.


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