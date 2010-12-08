Özcan: Polis orantısızdı, öğrenciler de 30 yıl öncesindeki gibi

T24

Ntv'ye konuşan Özcan, hafta sonu polisin öğrencilere yaptığı muamele ve uyguladığı güç konusunda, “Gücün biraz orantısız olduğunu düşünüyorum. Gerçi normal bir durum olsaydı, öğrenciler kimseyi rahatsız etmeyip, sadece protesto edip, polise saldırmasalardı belki bu kadar sert müdahale olmayacaktı. Ne öğrencilerimiz ne kadar ileri gideceklerini biliyorlar ne de polisimiz ne kadar şiddet uygulayacağını biliyor” dedi.Özcan, kendisinin öğrencilik yıllarında bu şekil protestolar yaptıklarını ve polisle çatıştıklarını kaydetti. YÖK Başkanı kendisini en çok üzenin öğrencilerin hala 30 yıl önceki metodlarla protesto ve gösteri yapması olduğunu söyledi.“Medeni ve çağdaş yöntemler varken sokaklarda polisle çatışıp, insanlara zarar vermenin” hoş olmadığını vurgulayan Özcan kendisinin zarar verilmeyen her türlü protestoya açık olduğunu söyledi.Özcan kendilerinin öğrencilerin şikayetlerini söylemeleri için Londra’daki Hyde Park benzeri yerler yaptıklarını ancak buraların öğrenciler tarafından hoş karşılanmadığını ve öğrencilerin okulun merkezinde, medyanın da önünde gösterilerini yapmak istediğini anlattı.Yusuf Ziya Özcan öğrencilerin eleştiricekleri kişiye yumurta atmak yerine fikirleriyle eleştirmelerini istediğini söyledi. Öğrencilerin yeni teknikler bulması gerektiğini ifade etti.