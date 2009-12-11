Özcan: Gerekirse hukuku dolanırız

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YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki sosyal tesislerde düzenlediği basın toplantısında, görevinin ikinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Önemli açıklamalar yapan YÖK Başkanı Özcan, Danıştay’ın, katsayı kararının yürütmesini durdurmasının ardından bütün olasılıkları dikkate aldıklarını belirtti."Gerekirse hukuku dolanacaklarını" söyleyen Özcan, ''B planımız var, C planımız var, D ve E'ye kadar planlarımız var. Bunu baştan biliyorduk. Her şeye hazırlandık'' dedi.Konuyla ilgili son kararın, 17 Aralık'ta yapılacak YÖK Genel Kurulu'nda alınacağını bildiren Özcan, ayrıntılı açıklamanın da o tarihte yapılacağını kaydetti.Özcan, ''planlarına, sınav sisteminin de dahil olup olmadığının'' sorulması üzerine, sınav sisteminin ana hatlarıyla aynı kalacağını, sınav tarihlerinin de değişmeyeceğini bildirdi.Toplantının ardından NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Özcan, katsayı tartışmalarında sürekli gündeme gelen imam hatip liselerini de genel liseye dönüştürebileceklerini söyledi.Özcan, “Ortaöğretimde seçmeli din bilgisi dersi olabilir. Bu derste Kur’an, namaz öğretilebilir” dedi.YÖK Başkanı "Gerekirse hukuku dolanırız" şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi.Yargı kararlarına karşı saygılı olduklarının altını çizen Özcan, "Ama bizim hukuka karşı bir çözümümüz olacaktır. Hiç durmayacağız" dedi.Rektör seçimi konusundaki soruları da yanıtlayan Prof. Özcan, üniversitelerde mütevelli heyetler oluşturmayı planladıklarını ifade etti.Özcan, rektörleri bu heyetin seçmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.

Eğitimiş: Dolanmayı düşündüğünüz hukuk, ayağınıza dolaşacak

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği katsayı konusunda bugün yaptığı açıklamaya Eğitimiş'ten yanıt geldi.



YÖK Başkanı'nın yeni bir hukuk skandalına imza atacağını “Gerekirse hukuku dolanacağız” sözleriyle asıl amaçlarını ortaya koyduklarını belirten Eğitimiş: "Sayın Özcan’a tavsiyemiz dikkatli olmasıdır. Çünkü dolanmayı düşündüğünüz hukuk, bir anda sizin de ayağınıza dolanabilir" diyerek şu açıklamalarda bulundu:



Özcan’ın açıklamaları çağdaş bir hukuk devletinde asla kabul edilecek sözler değildir. YÖK Başkanı bir yandan hukuka saygılı olduklarını söylüyor diğer yandan da “ama bizim de hukuka karşı çözümümüz olacak” diyor. YÖK elbette çözüm üretecektir, ama üreteceği çözümler, Başkan’ın söylediği gibi “hukuka karşı” değil, “hukuktan yana” olmak zorundadır.



YÖK Başkanı ayrıca, Danıştay kararına ilişkin, “bunu baştan biliyorduk” sözleriyle de adeta Başbakan’ın “karar ideolojik” açıklamasına gizli destek vermiştir. YÖK Başkanı bu sözleriyle kendi niyetlerini de bir kez daha açığa çıkarmış, ele vermiştir.



YÖK Başkanı’nın imam hatip liselerinin genel liseye dönüştürülmesi ile ilgili sözleri düşündürücüdür. Eğer söyledikleri şekilde bu planlarını gerçekleştirirlerse, imam hatip liseleri genel liseye değil, bütün genel liseler imam hatip lisesine dönüşecektir. Özcan’ın öne sürdüğü sistem laik eğitim anlayışı ile taban tabana zıttır. Gerçekleşmesi halinde bir kez daha yargıdan dönmeye mahkumdur.



Eğitim-İş Sendikası olarak, hiçbir günahı olmayan öğrencilerimizin istismarcıların elinde yitip gitmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. Siyasi iktidar ve çevresi gerçekten meslek liselerinde eğitimlerini sürdüren öğrencileri düşünüyorsa, sistemi yeniden yapılandırma konusunda gereken katkıyı sunmaya hazırız.

