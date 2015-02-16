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Özcan Deniz'den Özgecan mesajı: Eli s*k*n'de, ağzı küfürde 'adam'larla dolu bu ülke

Şarkıcı Özcan Deniz'in, Mersin'de öldürüldükten sonra yakılan Özgecan Aslan için Instagram hesabından paylaştığı mesaj paylaşım rekorları kırıyor

16 Şubat 2015 20:14

Mersin'de vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'la ilgili şarkıcı Özcan Deniz'in Instagram hesabından paylaştığı mesaj paylaşım rekoru kırıyor

Türkiye'nin konuştuğu Özgecan cinayetiyle ilgili ünlü isimlerden sert tepkiler geliyor.

Son olarak şarkıcı Özcan Deniz'in siyah bir fonla paylaştığı mesaj sosyal medyada günün konusu oldu.

İşte Özcan Deniz'in o mesajı:

"Gazete okumayan, kitap okumayan, sinema ve tiyatroya gitmeyen, ekonomik kriz yaşadığını söyleyip kazancını alkol, sigara, bar, pavyon gibi yerlere harcayan, iş beğenmeyen, kötü giyinen, kötü konuşan, bakımsız, işinde beceriksiz, zeki değil ama kurnaz olan, dünya görüşü, genel kültürü bulunmayan, gelişmeye ve ögrenmeye kapalı, yaşadığı dini bile okuyarak değil ordan burdan dinleyerek yaşayan, eli s*k*n'de, ağzı küfür'de, kadin gördüğünde gözü dönen, hiç yoksa erkek arkadaşının k*cına hesapta saka yollu espri yapan, duruşu bozuk, dümenden saygılı, her yeri zarar ziyan"adam"larla dolu bu ülke.. Bişey yapmalarına gerek yok. Varlıkları şiddet.."

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