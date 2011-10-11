-Özcan Deniz suçlamaları kabul etmedi İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Kurduğu aile şirketi aracılığıyla piyasayı 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 5 sanıkla birlikte hakkında dava açılan şarkıcı Özcan Deniz, ''Bu olayda benim ismimin geçmesinin sebebi, kamuoyu tarafından bilinen bir kişi olduğumdan dolayıdır'' dedi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Özcan Deniz, sanıklardan Ercan Deniz'in ağabeyi olduğunu belirterek, ağabeyinin ticari olarak kendisine bir yol çizdiğini belirtti. Özgün Turizm ve ENT Turizm şirketleriyle bir bağının olmadığını ifade eden Deniz, ''Ağabeyim Ercan Deniz'den bana bir kısım paraların aktarıldığı doğrudur. Ancak bu şirketlere kiralama karşılığı ödenen meblağdır. Konser ve faaliyetler için araç kiralama işlerini kardeşimin şirketinden karşılıyordum. Yapılan borçlarla bir ilgim yoktur'' dedi. Ercan Deniz'in kendisine ait binada 8 yıldır kiracı olduğunu dile getiren Özcan Deniz, şunları kaydetti: ''Ağabey-kardeş ilişkisinden dolayı Ercan Deniz ile hesaplaşmadık. Hatta bana borçludur. Yaptığımız kira sözleşmesi yazılıdır. Sanıklardan sadece Adem Zeren'i tanırım. Bu olayda benim ismimin geçmesi, kamuoyu tarafından bilinen bir kişi olduğumdan dolayıdır. Ağabeyim Ercan Deniz de böyle bir suç işleyecek biri değildir.'' Özcan Deniz'in avukatları, duruşmaların basına kapalı yapılmasını talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. -İddianameden- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özcan Deniz'in maddi katkıları ve yönlendirmesiyle kardeşi olan Ercan Deniz'in, yasal zorunluluk nedeniyle sembolik bir hisse miktarını da annesi Kadriye Deniz adına göstererek 25 Ekim 2005 tarihinde Özgün Turizm şirketini yasal olarak devraldığı, şirketin yasal sorumlusunun Ercan Deniz olarak atandığı, şüpheli Nalan Güldü'ye de hukuki işleri yapmak üzere tam yetkiyle ile vekaletname verildiği anlatılıyor. Nalan Güldü ve Ercan Deniz'in, şüpheli Özcan Deniz'in unvan ve sıfatından kaynaklanan kamuoyu nezdinde güvenilirliğinden de istifade ederek, çok sayıda ihaleye girdikleri ve kazandıkları anlatılan iddianamede, şirketin Renk Petrol'e yönelik ödemelerini aksattığı, şirkette alacaklıların paralarını almalarını imkansız hale getirmek için Ercan Deniz'in hisseleri bedelsiz olarak şirkette sigortalı çalışan Varol Ilgar'a, Kadriye Deniz'in de hisseleri yine bedelsiz olarak Adem Zeren'e devredildiği belirtiliyor. İddianamede, şirketin görünmeyen ortağı olduğu öne sürülen Özcan Deniz'in şahsına 137 bin 396 lira ödeme yapılmasının yanı sıra Deniz Prodüksiyon isimli firmasına da 126 bin 600 lira ödenerek usulsüz kaynak aktarımı gerçekleştirildiği kaydediliyor. Şüphelilerin bankalardan 3 çalışan adına toplam 73 bin liralık kredi çektiği ve Özgün limited şirketinin alacakları danışıklı olarak ve haciz yoluyla Ercan Deniz ve Özcan Deniz'in hesaplarına aktarıldığına yer verilen iddianamede, şüphelilerin bu şekilde piyasayı 2 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor. Özcan Deniz ve Zahit Timur Güldü'nün, ''nitelikli dolandırıcılığa iştirak'' ve ''azmettirmek'' suçlarından 6 ile 21'er yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Ercan Deniz, Nalan Güldü, Adem Zeren ve Varol Ilgar'ın da ''suça aracılık etmek'', ''azmettirmek'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''zincirleme nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 20 ile 38 yıl 9'ar ay arasında hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.