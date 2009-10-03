ODTÜ Koleji’nde okuyan YÖK Başkanı Prof. Özcan’ın oğlu Baran Özcan, kendinden 3 yaş küçük arkadaşını hastanelik etti. Olayı doğrulayan Prof. Özcan, “Benim oğlan bir tane vurmuş, başka vurmamış” dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın ODTÜ Koleji’nin Lise son sınıfta okuyan 18 yaşındaki oğlu Baran Özcan, okul arkadaşı 15 yaşındaki A.M.K’yı dövdü. Savcılığa da intikal eden olay 24 Eylül Perşembe günü saat 13.00 sıralarında ODTÜ Koleji’nin Lise bölümünde yaşandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanı Mustafa Karaman’ın oğlu A.M.K, okul bahçesinde otururken, Baran Özcan ve Mert Oymagil yanına geldiler



Tuvalete kapattılar



Mert Oymagil, A.M.K’ye “Sen benim arkamdan konuşuyormuşsun. Seni yaşatmayacağım, sen benim kim olduğumu bilmiyorsun, seni çok fena yapacağım” dedi. İki genç A.M.K’yi okulun tuvaletine çağırdı. A.M.K, tuvalete giderken Özcan’a “Beni dövecek misiniz?” dedi. Özcan’ın “Hayır saçmalama sadece seninle konuşacağız” demesine rağmen, tuvalete girdiklerinde kapıyı kapattılar. Oymagil, A.M.K’nın boğazına sarılırken, Baran Özcan da yumruk ve tekmelerle saldırdı. A.M.K’nın bağırması üzerine, okulun diğer öğrencileri tuvalete gelerek Özcan ve Oymagil’i engellemeye çalıştılar. Özcan ve Oymagil, tuvaletten çıkarken, “Bu iş burada bitmeyecek, seni öldüreceğim” tehdidini tekrarladı. A.M.K, olayın ardından Özcan ve Oymagil’den şikayetçi olurken, Atatürk Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Başka vurmamış



Sorularımızı yanıtlayan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da kavgayı doğruladı ancak, A.M.K’da oluşan yaraların birkaç gün önceki bir kavgadan dolayı olduğunu iddia etti. Özcan, “A.M.K, küfür ettiği için kavga çıkmış. Aslında benim oğlanın olayla ilgisi yok. A.M.K, Mert Oymagil’e küfür ettiği için kavga çıkmış. Üçüncü katın tuvaletine çıkıyorlar. İlk olarak benim oğlan bir tane vurmuş. Başka da vurmamış. Ama benim çocuk biraz büyük olduğu için sanırım hızlı vurmuş. A.M.K yere düşerken kalorifere ve lavaboya çarpmış” dedi.



A.M.K’nın yakınları ise başka bir kavga olduğu iddiasını reddettiler.