Özcan: 3 parti tamam dese razıyız. Kanunla olması şart değil

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Akşam gazetesinin Ankara bürosunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Üniversitelerde başörtüsü hakkında her şeyin kanunla olması gerekmediğini, partilerin evet demesinin yeterli olduğunu söyleyen Özcan, bu konuda ODTÜ'yü örnek göstererek öğrencilere güvendiğini açıkladı. Yusuf Özcan, bu tartışamanın haricinde YÖK'e dair 'bir darbe kurumudur, doğrudur. Ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım, aşamıyoruz' dedi.







Akşam'da yayımlanan haber şöyle:



AKŞAM Ankara bürosunu ziyaret eden YÖK Başkanı, Ankara Temsilcisi Çiğdem Toker, Ankara Haber Müdürü Ersin Bal ve Eğitim Muhabiri Z. Kıvanç El'in sorularını yanıtladı. Başörtüsü konusunda daha önce konuşmayacağını açıklayan Özcan, ilk kez de AKŞAM'a konuştu. İşte Özcan'ın gündem yaratacak açıklamaları:



BAŞÖRTÜ TAKANA CEZA YOK: 3 lider, partiler bir araya gelip 'tamam' dese biz razıyız. Her şeyin kanunla olması şart değil. Mevzuat değişmeden de olur.



CHP ÇOK GÜZEL YERDE: Ortak zemin için elimizden ne geliyorsa yapılmalı. CHP çok güzel yerde. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Liderler arası sert konuşmalar anlaşma zeminini bozuyor. 10 gün önceki noktadan uzaklaşıyoruz. Ama sanıyorum ki CHP hala olumlu bakıyor. Kemal Bey'in geldiği nokta hoştur, takdire şayan bir durum.



ÖĞRENCİLER BİZDEN İYİ ÇÖZER: 30 yıllık hocayım başörtüsünden problem çıktığını duymadım. ODTÜ'de hiç sıkıntı görmedim. Başı açık, kapalı yan yanaydı. Hatta başörtüsü sınırlaması çıkınca başı açık olanlar başörtülülere destek verdiler. Büyükler arasında sıkıntı var. O kadar olgundu öğrenciler, hala da olgunlar. Bunları yapanlar büyükler. Öğrenciler, kesinlikle bu meseleyi bizden daha iyi hallederler. Biz onlara bıraksak olur.



İSTEDİKLERİNİ SÖYLESİNLER: Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 26 öğrenci başörtüsü protestosu nedeniyle okula alınmıyor. Uygun olmamış bu durum. Hem özgürlüklerden bahsediyoruz hem de böyle fikrini söyleyen çocukları üniversiteden uzak tutmaya çalışıyoruz.



YÖK'ÜN DARBE KURUMU: YÖK bir darbe kurumu, doğrudur. O kadar kötü bir adı var ki. Ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım, aşamıyoruz. Hiçbir şekilde ciddiye alınmıyoruz. Hatıraların altında ezildik.





REKTÖRLÜK SÜRPRİZİ: Rektörlük seçimi için yasa beklemeden daha ciddi adımlar atmalıyız. Yakında göreceksiniz Anayasa değişikliği olmadan uygulamalarda değişiklik olacak. Rektörlük seçimine karışmayız. Ben bunu 3-4 Kasım'daki Genel Kurul'da uygulamayı düşünüyorum.







KPSS SORUŞTURMASI: Hakkıyla 100 soru yanıtlayanlar mağdur oldu. Sınavda tam yapanların kağıtlarına bizzat ben bakacağım.