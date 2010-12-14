Özbekistan'ı Devlet Başkanı'nın kızı yönetiyor

T24- Wikileaks'in yayınladığı son belgelerde Özbekistan'ı Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimov yönettiği iddia ediliyor. Belgelerde, Özbekistan’da iş yapabilmenin Gülnara’yı memnun etmekten geçtiği yazıyor.





Son olarak "Azerbaycan First Lady'sinin estetikten yüzünün ifadesizleştiği ve giydiği dekolte kıyafetlerin Batı'da bile provokatif karşılanacağını" yazan belgeleri yayınlayan Wikileaks, şimdi de Özbekistan liderinin kızına ilişkin bir belgeye yer verdi.

Belgelere göre Özbekistan’ı Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gulnara Kerimov yönetiyor.



ABD’li diplomatların raporlarında Gülnara, ülkedeki yozlaşmanın sembolü olarak tasvir ediliyor.



Belgelerde, “Özbekistan’daki en nefret edilen isim” olarak nitelendirilen Gülnara’nın, ülkedeki bütün karlı projelerden pay aldığı ifade ediliyor.



Gülnara, birçok şirketin yönetiminde de hisse sahibi.



Gülnara, yine babasının sağladığı imtiyazla, Taşkent Üniversitesi’nde Dünya Ekonomisi ve Diplomasi bölümünde profesör ünvanına sahip.



Belgelerde, Özbekistan’da iş yapabilmenin Gülnara’yı memnun etmekten geçtiği de belgelerde örnekleriyle anlatılıyor.