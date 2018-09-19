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Dünya

Özbekistan'da yolcu otobüsünde patlama: 5 ölü, 21 yaralı

Buhara kentindeki bir doğal gaz istasyonunda dolum yapan otobüsün, hareket ettikten sonra deposunun patladığı belirtildi

19 Eylül 2018 01:03

Özbekistan'da bir yolcu otobüsünün doğal gaz deposunun patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Buhara kentindeki bir doğal gaz istasyonunda dolum yapan otobüsün, hareket ettikten sonra deposunun patladığı belirtildi.

Kazada, 5 yolcunun yaşamını yitirdiği, 21 yolcunun da yaralandığı kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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