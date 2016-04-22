Özbekistan’da soyguncuların bankadan çaldığı 45 çuval paranın değeri 2600 dolar!

Özbekistan'ın Harezmi bölgesinde yaşanan bir banka soygunu, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu ortaya koydu. Soyguncuların 45 çuvalla koyarak kaçırdığı paranın karaborsa değerinin 2600 dolar dolduğu bildirildi.

Amerikan hükümetinin desteğiyle yayın yapan Radyo Azadlık, Mikrokredit Bank'ın bir şubesini soyan soyguncuların 45 çuvala doldurarak bir kamyonete yüklediği 16.131.000 Özbekistan somunun, kara borsadaki değerinin 2600 dolar olduğunu duyurdu.

Yerel yetkililere göre, eski bir güvenlik görevlisinden yardım aldığı belirtilen soyguncular camı kırarak bankaya girdi ve kasaları parçaladı.

Soygundan bir süre sonra yakalanan zanlıların 16 yıla kadar hapsi isteniyor.

Özbekistan'da en büyük banknot 5000 som. Resmi kurla bu para 1.73 dolar ediyor. Ancak kara borsada paranın değeri 80 cent'e kadar düşüyor.

"O kadar para, benim cebimde var"

Metal paralar ve küçük banknotların fiilen bir değeri yok.

Bir işadamı Radyo Azadlık'a "Bir çete bankaya soygun düzenliyor. Camları, kasaları kırıyor. Ama aldıkları para sadece 2500 dolar. Şaka gibi. Benim cebimde o kadar para var" dedi.

CA-News adlı internet sitesine göre, ülkedeki nakit sıkıntısı nedeniyle, birçok şirket çalışanlarının maaşını ödemek için bankalardan para alamıyor.

Ülkede emeklilik maaşlarının da geciktiği belirtiliyor.