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Spor

Özbekistan'da Rivaldo'nun takımı 5'te 5 yaptı

16 Nisan 2009 15:29

Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo'nun top koşturduğu Özbekistan'ın Bunyodkor kulübü, yeni sezonda oynadığı 5 maçı da kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürüyor.

Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'nun eski takımı olan Bunyodkor kulübü, Zico'nun kulüpten ayrılmasının ardından yeni sezonda yerli antrenör Hikmet Ergaşev'in yönetiminde oynadığı 5 maçı da kazanarak, sezon başından bu yana liderliği kaptırmayan takım oldu.

16 takımın yer aldığı Özbekistan Yüksek Ligi yeni sezonunda rakip fileleri 13 kez havalandırarak, en çok gol atan takım olan Bunyodkor, bunun yanı sıra ligin başlamasından bu yana gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.

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