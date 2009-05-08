Özbekistan’da protesto notası şaşkınlığı

30 Nisanda verilen notada, Özbekistan güvenlik güçlerinin sınırı geçerek bir Kırgız köyünde yasa dışı arama ve kontrol yaptıkları belirtilmişti.



Özbekistan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının sınır ihlali ile ilgili olarak verdiği protesto notasını "büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını, çünkü notada Özbek güçlerinin girdiği belirtilen köyün, Kırgızistan'a değil, Özbekistan'a ait olduğunu" açıkladı.



Özbekistan Sınır Koruma Komitesince yapılan açıklamada, Çek adlı köyde Özbek güvenlik güçlerince arama ve kimlik kontrolü yapıldığı teyit edildi ancak köyün Kırgızistan değil, Özbekistan topraklarında bulunduğu ifade edildi.



"Notada köyün, Kırgızistan'ın Celalabad vilayetine bağlı olduğunun belirtildiğine" dikkat çekilen açıklamada, "Özbekistan-Kırgızistan Devlet Sınırlarını Belirleme Hükümetlerarası Komisyonunun tespitine göre, köy Özbekistan'ın Andican vilayetinin Pahtaabad ilçesine bağlı" denildi. Açıklamada bu nedenle Kırgızistan'ın notasının "büyük bir şaşkınlıkla karşılandığı" kaydedildi.

