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Dünya
Deutsche Welle

Özbekistan'da Kerimov yine kazandı

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov ilk sonuçlara göre oyların yüzde 90’ını alarak seçimleri kazandı. AGİT seçimi eleştirdi.

30 Mart 2015 19:59


Henüz kesin olmayan sonuçlara göre 77 yaşındaki devlet başkanı Kerimov'un oy oranı yüzde 90'ı aştı. Seçim Komisyonu seçimlere katılım oranını yüzde 91 olarak açıkladı. Ülkede yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmen bulunuyordu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri pazar günü yapılan seçimlerde siyasi rekabetin eksik olmasını eleştirdi. Seçimlerde Kerimov dışında rejime sadık olan üç aday daha yarışmıştı. AGİT gözlemcileri yaptıkları açıklamada "Görevdeki devlet başkanının siyaseti ve başarıları diğer adaylar tarafından sorgulanmadı" ifadelerine yer verdi.

Eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan'da 1991 yılından beri devlet başkanlığı görevinde bulunan İslam Kerimov, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 7 yıl daha görev yapacak.

Seçim sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasından birkaç dakika sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam Kerimov'u tebrik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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