Özbekistan'da askeri helikopter düştü; 9 ölü

Özbekistan'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Fergana vilayetinde Savunma Bakanlığına ait Mİ-171 tipi helikopterin uçuş yaptığı sırada düştüğü, 3 kabin memuru ve 6 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Özbekistan yönetimi, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyor." ifadesine yer verildi.

Özel bir komisyonun kazanın nedenini araştıracağı bildirildi.

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