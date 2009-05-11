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Dünya

Özbekistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

11 Mayıs 2009 11:56

Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin dün akşam yerel saatle 22.34'te ülkenin güneyindeki Surhanderya vilayetine bağlı Denav ilçesinde meydana geldiği, deprem merkezinin başkent Taşkent'ten 365 kilometre, vilayet merkezi Termez'den ise 115 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Tacikistan Sismoloji Merkezi verilerine göre, başkent Taşkent'te 1,5 büyüklüğünde hissedilen deprem, başkent Duşanbe'de 4,7 büyüklüğünde hissedildi.

Depremde hasar meydana gelip gelmediği konusunda açıklama yapılmadı.

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