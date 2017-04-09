Özbekistan uyruklu İsveç saldırganı tutuklandı

İsveç polisi, önceki gün başkent Stockholm'de kamyonla terör saçan saldırganın yakalandığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre yakalanan kişinin 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kamyonu insanların üzerine süren kişi olduğu belirtildi. Öte yandan terör saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu. İsveç polisi saldırganın Özbekistan uyruklu olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, polis sözcüsü Lars Bystrom, "Sorgudaki kişi, kamyonun sürücüsü olarak tutuklandı" dedi. Sürücüyle iş birliği içinde olan başkalarının da olabileceği fakat bu kişilerle ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığı bildirildi. Tutuklanan saldırgan, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Saldırgan Özbekistan uyruklu

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam Arlanda Havalimanı yakınlarında yakalanarak tutuklanmasına karar verilen ve saldırıda kullanılan kamyonu kullanan kişi "Özbekistan uyruklu." Polis, saldırının şüphelisi olan kişinin uyruğu dışında başka bir bilgi vermedi.