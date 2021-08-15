Özbekistan Dışişleri: 84 Afgan askeri sınırdan geçerek ülkemize sığındı

Sputnik'te yer alan habere göre, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 84 Afgan askerinden oluşan bir grubun sınırı geçerek Özbekistan'a sığındığı bildirildi.

Açıklamada, Afgan askerlerinin yardım istediği ve aralarından üç kişinin yaralı halde olduğu belirtilerek yaralı Afgan askerlerine tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.



Söz konusu açıklama, Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerinin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından geldi.