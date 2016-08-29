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Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov beyin kanaması geçirdi

Kerimov, 1989 yılından bu yana Özbekistan'ı yönetiyor

29 Ağustos 2016 18:04

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kızı Lola Kerimova, sosyal paylaşım sitesinde, babası Kerimov'un cumartesi günü beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kerimova, çeşitli dedikoduların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduğunu belirterek Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov'un şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve doktorların durumunu stabil olarak değerlendirdiğini kaydetti. Kerimova, "Şu anda, herhangi bir tahminde bulunmak için çok erken" ifadesini kullandı.

Lola Kerimova, vatandaşlardan söylentilere kulak asmamalarını, ailesinin özel hayatına saygılı olmalarını istedi ve babası için dua edenlere teşekkür etti.

Özbekistan hükümeti, 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Kerimov'un hastanede tedavi gördüğünü dün açıklamış ancak sağlık sorununa ilişkin bilgi vermemişti. Kerimov, 1989 yılından bu yana Özbekistan'ı yönetiyor.

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