Özbekistan bu yıl 9 ayda yüzde 9,4 büyüdü

Bakanlar Kurulu'ndan 2008 yılı Ocak-Eylül dönemi sosyal-ekonomik gelişme sonuçları ve 2009 yılı perspektifleriyle ilgili yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin yüzde 9,4 oranda büyüdüğü bildirilirken, bu dönemde enflasyon oranının beklenen parametreleri aşmadığı kaydedildi.



Açıklamada, yılın 9 ayında sanayi üretiminin yüzde 12,4, tarım sektörünün ise yüzde 4,1 büyüdüğü belirtilirken, bu dönemde ayrıca tüketim malları üretiminin yüzde 18,4, hizmetler sektörünün yüzde 18,5 büyüdüğü ifade edildi.



Söz konusu dönemde ihracat hacminin belirgin ölçüde artmasının, ülke dış ticaret fazlalığının önemli miktarda artmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, yılın 9 ayında toplam yatırım hacminin yüzde 22,4, doğrudan yabancı yatırımlar hacminin ise yüzde 33,5 oranda arttığı belirtildi.



Açıklamada, Ocak-Eylül döneminde bütçe fazlalığının GSMH'ye oranının yüzde 1,8 olduğu kaydedilirken, ayrıca bu dönemde 284 yeni işletmenin faaliyete başladığı ve bu çerçevede 545,2 bin yeni iş yerinin açıldığı bildirildi.



Yılın 9 ayında, ülkede küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı, bu çerçevede işletmelerin kurulması sisteminin sadeleştirildiği hatırlatılan açıklamada, buna bağlı milli gelirde KOBİ'lerin payının geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 43,1 yerine yüzde 45,3'e yükseldiği vurgulandı.

