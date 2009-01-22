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Özbek’in eşi: Alnının akıyla geri gelecek

Mustafa Özbek'in eşi Bedriye Özbek, 'Eşim Allah'ın izniyle, alnının akıyla geri gelecek. Herhangi kötü bir şeyi yok' dedi.

22 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in eşi Bedriye Özbek, "Eşim Allah'ın izniyle, alnının akıyla geri gelecek. Herhangi kötü bir şeyi yok" dedi.

Mustafa Özbek'in 72 yaşındaki eşi Bedriye Özbek, arama yapılan Beysukent'teki evlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, polis ekiplerinin saat 07.20'de geldiklerini ve böyle bir durumu beklediklerini söyledi.

Evin hemen hemen her yerinin arandığını anlatan Özbek, eşinin, vatanını ve milletini seven, Türk milliyetçisi bir kişi olduğunu belirtti. Eşinin gözaltına alınırken, "Allah'ın izniyle geri geleceğim" dediğini kaydeden Özbek, "Eşim Allah'ın izniyle, alnının akıyla geri gelecek. Herhangi kötü bir şeyi yok" diye konuştu.

Bu arada aile üyelerinden alınan bilgiye göre, evdeki aramalara yaklaşık 20 polis katıldı. Polisin olumsuz herhangi bir tutumunun olmadığı belirtilirken, aramalar sonunda henüz kullanılmamış bir dizüstü bilgisayar, Mustafa Özbek'in kullandığı cep telefonu, Özbek'in katıldığı toplantı ve mitinglerden görüntülerin yer aldığı video kasetlere el konulduğu ifade edildi.

Evde, içerisinde 15-20 bin TL'nin bulunduğu bir kasanın da emniyet görevlilerince incelendiği bildirildi.

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