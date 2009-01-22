Özbek’i eski başkan mı yaktı?

Türk Metal Sendikası Manisa Şubesi eski Başkanı Mehmet Ali Özaltın, sendika ve Avrasya TV'nin kaynaklarının Ergenekon sanıklarına peşkeş çekildiğini ileri sürmüştü.



Türk Metal Sendikası Manisa Şubesi'nde geçen aylarda Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşanmıştı.



Sendika genel merkezi tarafından 9 Ekim 2008'de Manisa Şube Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Ali Özaltın, sendika ve Avrasya TV'nin kaynaklarının Ergenekon sanıklarına peşkeş çekildiğini ileri sürdü.



Ergün Poyraz'a ait kitapların sendika tarafından ücretsiz dağıtıldığını ve avukat Kemal Kerinçsiz'in programlarının işçilerin parasıyla finanse edildiğini ileri sürülen Özaltın, savcı Zekeriya Öz'e de "İfademi alın" çağrısında bulunmuştu.



Şube Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Ali Özaltın'ın iddiaları, hükümet yanlısı yayın organlarında geniş yer bulmuştu.

