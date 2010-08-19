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Özbek:Habur'da, Erzurum'da, İstanbul'da olanları gördük

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, unvanlı hakim ve savcıların görevden alınması gibi bir kurul kararının olmadığını söyledi.

19 Ağustos 2010 03:00

 T24- HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, unvanlı hakim ve savcıların atama kriziyle ilgili olarak iddia edildiği gibi görevden alma gibi bir kurul kararının olmadığını söyledi. Habur’da yargının kullanıldığı iddialarından bahseden Özbek, ‘İstanbul’da deniz kenarındaki bir dalga gibi değişik uygulamalar gördük’ diyerek bunların kurulda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özbek, “Habur’u, Erzurum’u, İstanbul’u gördük. Bunlar tartışılmalı’ diye konuştu.

 

Özbek’in açıklamaları şöyle:

 

 

BAKANLA GÖRÜŞME İHTİMALİ UZAKLAŞIYOR

 Kurulla ilgili olarak tamamen iftira içeren yayınlar gördüm. Ekranları önünde bizi izleyenler şu ortamı göremiyorlar. Sadece benim yüzümü görüyorlar. Gönül isterdi ki bu kapının önünde sayın bakanla birlikte sizin önünüzde değil kurulda görüşmek. Görüyorum ki bu ihtimal uzaklaşıyor.

  

GÖREVDEN ALMA KARARI SÖZ KONUSU DEĞİL

 

Ben şunu ifade etmek istedim. Bir takım hakim ve savcı arkadaşlarımızın görevden alınmasına yönelik bir kurul kararı yok. Bu arkadaşlarımızın durumunun tartışılması kurulun olağan işidir. Çünkü kurulun kurulun disiplin taslağı bölümü vardır. Arkadaşların durumu orada görüşülür. Ayrıca soruşturma geçirmiş olan kişilerin durumları da kararnamede değerlendirilir.

 

Bu bağlamda verilmiş olan önergenin, daha değerlendirilip tartışılmadan, toplantıyı terk ve bu şekilde bir tartışmaya görüşmeye katılmayacağı bildirildi.

 

BAKAN VE MÜSTEŞARI BEKLEYECEĞİZ

 

Sayın bakan yargı yolu açık dedi, bunu biz de biliyoruz. Kendisi hukukçudur. Biz de hukukçuyuz. Daha önce toplantıları ertelediği zaman bizim böyle bir hakkınız yok yanlış olur dediğimizde, bize verdiği cevap yine benzerdi o halde dava açın demişti. Bugün kararnameyi görüşmek için geldik. Bakan ve müsteşarı bekleyeceğiz.

 

İSTANBUL’DA DENİZDE DALGA GİBİ UYGULAMALAR GÖRDÜK

 

Basında yer aldı ancak şunu söyleyeyim. Son olayları hep beraber yaşadık.  Bir Habur olayı yaşadık. Burada yargının kullanıldığından bahsedildi. Ne oldu, ne bitti, bunun tartışılacağı yer kuruldur.

 İstanbul olayını, son zamanda sanki deniz kenarındaki bir dalga gibi değişik değişik uygulamaları gördük. Kamuoyunda hoş karşılanmayan bir takım sonuçları gördük. Bunların değerlendirilmesi gerekirdi. Bunlar neden oldu?

Erzurum’u yine birlikte yaşadık. Bu kurulda konuşulmayacaksa, değerlendirilmeyecekse nerede konuşulacak?

 

ESKİ HUKUKÇULAR TETİKÇİ GİBİ KULLANILIYOR

 
Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçmişte kurulla yargıyla hep sorun yaşamış, ayrıca hepsinin dosyaları da buradadır, bakanlıktadır. Bir takım eski hukukçu arkadaşlarımız, kendi sıfatlarını kullanarak, sanki yargıya karşı tetikçi gibi kullanılmaktadır.

 

 

 

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