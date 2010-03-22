Özbek: Taslak ciddiyetten uzak

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa değişiklik paketinde yer alan HSYK'nın yapısına ilişkin düzenlemelerin ''yürütmenin yargıda yer tutma amacını taşıdığını gösterdiğini'' söyledi. Özbek, AKP'nin hazırladığı Anayasa değişikliği paketi için, "Yüksek yargıyla dalga geçiyorlar. Ciddiyetten uzak bir taslak" yorumlarında da bulundu.



Özbek, paketle ilgili konuları televizyondan izlediklerini, metni inceleme imkanı bulamadıklarını belirtti. Kadir Özbek, şöyle konuştu:



''Yüksek yargı organları başkanlarının daha önce ifade ettikleri hususlar konuyla ilgili soruların yanıtlarını da içermektedir. Önemli olan bunun niye yapıldığı, neden yapılmak istendiği ve yapılış biçimidir. Niye yapıldığı meselesinden bakılırsa bunun, yürütmenin yargıda yer tutma amacını taşıdığı görülmektedir. Nasıl yapıldığı meselesinden bakarsak da demokratikleşme ve Avrupa Birliği beklentileri düşünüldüğünde ana unsurun uzlaşma olması gerekirken bunun mevcut olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla anayasaların en önemli unsuru olan uzlaşma ve bunun sonucunda kalıcılık unsurlarının eksik olduğu görülmektedir. Bunun şimdi ve gelecekte doğuracağı sakıncalar çok büyüktür.''



'Yüksek yargıyla dalga geçiyorlar'



HSYK'ya yeni seçilecek üyelerle ilgili düzenlemeleri de eleştiren Özbek, kurula seçilecek gruplar, kişiler ve sayılara ilişkin düzenlemelerin ''bir takım pazarlık unsurları'' taşıdığı izlenimi edindiklerini kaydetti. Özbek, ''Seçilecek gruplar arasından da bir takım meslek gruplarına adeta 'sus payı' şeklinde düzenlemelerin mevcut olduğunu düşünüyorum'' dedi.



Kadir Özbek, metni inceleme imkanı bulduktan sonra kurul üyeleriyle kendi aralarında değerlendirme yapacaklarını belirtirken, "Yüksek yargıyla dalga geçiyorlar. Ciddiyetten uzak bir taslak" dedi.