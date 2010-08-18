-ÖZBEK: SIKINTILARIMIZ VAR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, unvanlı hakim ve savcı atamalarına ilişkin, kararname çalışmasında önemli sıkıntıları olduğunu ve bu sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını kaydetti. Özbek, kurul çalışmaları HSYK'ya girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adli yargı, unvanlı mahkeme başkanı ve başsavcıların atamalarına ilişkin, Adalet Bakanlığının kurula gönderdiği kararname taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Özbek, ''Kurul çalışmalarında önemli sıkıntılarımız var aşmaya çalışıyoruz'' dedi.