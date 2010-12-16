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Özbek: O dönemde hâkimlere baskı vardı

Eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Ergin'in açıklamasına yanıt verdi.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK'nın "Balyoz planı" ve Hrant Dink davasının mahkeme başkanlarının değiştirilmesi kararında HSYK'nın tüm üyelerinin hemfikir olduğunu söyledi. Eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek de Ergin'in bu sözlerinin ardından açıklama yaparak, o dönemde Balyoz hâkimlerine baskı yapıldığını, soruşturmanın zan altında kalmaması için hâkimlerin alınabileceği düşüncesinde olduğunu belirtti.

Ntv'de Can Dündar'ın sorularını yanıtlayan Özbek, şunları söyledi:

"Sayın Adalet Bakanı'nın söyleminde eksiklikler var. Benim bu konuda görüş bildirmem konusundaki husus, eski HSYK Yüksek Kurulu'nun, kararname çalışmalarının bize göre hukuka aykırı olarak sonlandırıldığı 17 Ağustos 2010'da gündeme geldi. O gün görüşmeler yapılırken bazı arkadaşlarımızın durumlarını ve aralarında mazeretli olanlar dahil bazı kişilerin durumlarının değerlendirilmesi amacıyla söz alınınca, Sayın Bakan toplantıyı sürdürmeyeceğini ve görüşmelere son verildiğini söyleyerek ayağa kalktı. Ve biz kendisini uyarmak zorunda kaldık. Bunun hukuka ve yasaya uygun olmayacağını, görüşmelere devam etmemiz gerektiğini hatta bu arada tüm bu tür kişiler değerlendirilirken, son zamanlarda isimleri gündeme fazlaca gelen 10. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin Başkanlarının da durumlarının değerlendirilmesi gerektiğini, gerekirse onların da alınabileceğini ifade ettim. Bizim gerekçemizle şimdiki yüksek kurulun gerekçeleri arasında farklılık var. Şimdiki yüksek kurul, önlerine gelen soruşturma nedeniyle bu işlemi yapmış bulunuyor. Benim bildiğim ve basından izlediğim bu. Ancak bizim o görüşmelerimiz sırasında bize bu arkadaşlarla ilgili intikal eden herhangi bir soruşturma yoktu. Böyle bir talep de yoktu. Kendilerinin sıkça gündeme gelmesinden öte, kendilerinin bize aktardığı yoğun bir şekilde soruşturma baskısı aldıkları, müfettişler tarafından sıkça rahatsız edildikleri yolunda ifadeleri vardı. Bunların yerlerinin değiştirilmesini talep etmişlerdi. Bunu da göz önüne alarak, buradaki soruşturmaların herhangi bir şekilde zan altında kalınmaması yanlış işler yapılmaması anlamında da bu arkadaşların alınabileceği düşüncesindeydim"


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