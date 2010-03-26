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Özbek: Müsteşar hakkında gereğini yaptık

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, kurul çalışmalarına katılmayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı hakkında suç duyurusunda bulundu.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek, kurul çalışmalarına katılmayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Özbek, suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na gönderdiklerini söyledi.

Suç duyurusu ekinde Kahraman'ın, Salı günü yapılan Kurul toplantısını terk ettiğine ve dünkü toplantıya katılmadığına ilişkin Kurulun seçilmiş üyeleri tarafından tutulan tutanağın da eklendiğini belirten Özbek, ''Adalet Bakanı Müsteşarı hakkında gereğini yaptık, suç duyurusunda bulunduk'' dedi.

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